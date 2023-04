Gimmeldinger Mandelblütenfest geht mit gemischter Bilanz zu Ende

Das zweite und letzte Festwochenende des Gimmeldinger Mandelblütenfestes ist am Sonntag zu Ende gegangen. Einen Besucherrekord gab es in diesem Jahr nicht.

Wie die Gimmeldinger Ortsvorsteherin Claudia Albrecht (CDU) mitteilt, seien Winzer und Ausschenker mit der Anzahl der Besucher zufrieden. Das schlechte Wetter und die mittlerweile fehlenden Mandelblüten hätten nicht alle Besucher abgeschreckt, so die Ortsvorsteherin.

"Bei diesem Wetter hätte keiner erwartet, dass überhaupt so viele Menschen kommen, daher bin ich sehr zufrieden."

Wegen des Sturmes der vergangenen Tage hingen an den Bäumen keine Mandelblüten mehr. Wie die Ortsvorsteherin mitteilte, seien die Höfe trotzdem teilweise mit Besuchern voll gewesen. "Das hat mich richtig gefreut und überrascht", so Albrecht.

Die rosafarbene Mandelblüte ist ein beliebtes Motiv für Gäste, die am Mandelpfad oder am Mandelblüten-Paroramaweg die Aussicht genießen. Doch am zweiten Festwochenende fehlten sie. SWR

Ortsvorsteherin: Zufrieden mit neuem Mandelblütenfest-Konzept

Das neue Mandelblütenfest-Konzept empfand die Ortsvorsteherin als sinnvoll. In diesem Jahr fand das Mandelblütenfest erstmals an zwei Wochenenden statt. Außerdem war die Festmeile mit 17 Ausschankstellen und mehr als 30 Ständen erweitert worden. Damit sollten sich die Besucherstörme laut Organisatoren besser in dem Winzerdorf verteilen. Erstmals mussten alle, die per Auto anreisen und direkt bei Gimmeldingen auf zwei großen Stellplätzen parken, 5 Euro Parkgebühr zahlen. Alternativ gab es mehrere Möglichkeiten, kostenlos direkt in der Neustadter City oder am Stadtrand zu parken. Dort und an den Bahnstationen gab es Shuttle-Busse nach Gimmeldingen.