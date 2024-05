per Mail teilen

Noch viele Kundinnen und Kunden des Mobilfunkanbieters 1&1 in Montabaur haben derzeit das Nachsehen: Der Mobilfunk ist seit dem dem frühen Montagmorgen gestört.

Grund ist eine technische Störung, wie der Mobilfunkanbieter aus Montabaur dem SWR mitteilte. Demnach hat es in der Nacht zum Montag ein Softwareupdate gegeben, das die Störung ausgelöst hat. Seit dem Morgen arbeitet das Unternehmen daran, die Probleme zu beheben.

Kunden nach und nach wieder am Netz

Kunden und Kundinnen seien bereits schrittweise wieder auf das Netz aufgeschaltet worden. Dennoch gebe es aber Einschränkungen. Laut 1&1 sind noch immer rund vier Prozent der Mobilfunkkunden von Problemen betroffen - also bis zu einer halben Million Menschen.

Melde-Peak bei "Alle Störungen" am frühen Morgen

Auch auf dem Internetportal "Alle Störungen" ist zu sehen, dass es bereits in der Nacht zum Montag zu Ausfällen gekommen war. Zunächst wurden - wahrscheinlich aufgrund der Tageszeit - nur wenige Störungen gemeldet. Dann, am frühen Morgen schlagartig umso mehr.

Auch am vergangenen Dienstag hatte es bei mehreren Anbietern in Deutschland Probleme gegeben. Schuld daran war eine technische Störung bei der Telekom. Weil auch andere Unternehmen die Infrastruktur der Telekom mitbenutzen, gab es in der Folge auch bei 1&1 und O2 Probleme. Außerdem meldeten Kunden der Postbank, dass sie sich nicht bei ihrem Online-Banking anmelden konnten.

1&1 der kleinste Anbieter in Deutschland

Das Unternehmen aus Montabaur im Westerwald ist das kleinste der vier Mobilfunkanbieter in Deutschland. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Mobilfunkverträge bei 1&1 auf mehr als zwölf Millionen gestiegen.