Das Mandelblütenfest in Neustadt-Gimmeldingen startet ins zweite Festwochenende. Die Wetteraussichten sind trüb. Wie viele Besucher erwarten die Veranstalter bis Sonntag?

Die Wetteraussichten fürs Wochenende in der Pfalz sind alles andere als rosig: Vorhergesagt sind Regen und Temperaturen um die 10 Grad.

Frau beim Mandelblütenfest SWR

Zum Start des Gimmeldinger Mandelblütenfests am vergangenen Wochenende hatte das Wetter die Besucher eher abgeschreckt. "Es war nicht so, wie wir Gimmeldinger das gewohnt sind", sagt der stellvertretende Ortsvorsteher Rainer Staab. "Wenn die Leute morgens aus dem Fenster gucken und es ist trüb und regnerisch, bleiben sie eher weg", so Staab. Ob das auch für dieses Wochenende gilt?

Mandelblütenfest Gimmeldingen: 2019 kamen 30.000 Besucher

Das Mandelblütenfest in dem romantischen Ort ist in den vergangenen Jahren immer beliebter und größer geworden. 2019 gab es einen Besucherrekord mit rund 30.000 Menschen. Gimmeldingen platze aus allen Nähten - die Besucher parkten wild in den Weinbergen, der Ort wurde von Festbesuchern förmlich überrannt.

Vor grauem Himmel - die berühmten Mandelbäume in Gimmeldingen SWR

Neues Konzept: Mandelblütenfest an zwei Wochenenden

Jetzt haben die Veranstalter erstmals ein neues Konzep: Das Fest findet während der schönen Mandelblüte erstmals an zwei Wochenenden statt - und Parken kostet.

Mandelblütenfest Gimmeldingen: Öffnungszeiten Öffnungszeiten des Festbereichs draußen mit Weinausschank: Freitag: 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag: 11 bis 19 Uhr. Montag bis Donnerstag: 11 bis 19 Uhr (die Ausschankstellen dürfen auch wochentags öffnen). Öffnungszeiten der Straußwirtschaften in den Weingütern: Freitag und Samstag: bis 01 Uhr, Sonntag bis 23 Uhr, Montags bis Donnerstag: bis 19 Uhr.

Gimmeldingen erwartet tausende Besucher am Wochenende

Die Gimmeldinger Ortsvorsteherin Claudia Albrecht (CDU) ist optimistischer als ihr Stellvertreter: Die Auschankstellen liefen gut, sagt sie, die Kasse stimme und sobald sich die Sonne zeige, käme auch die Besucher. "Die Stimmung ist gut, die Mandelblüten hat der Sturm inzwischen weggeweht, aber die Leute kommen trotzdem." Der Weinort erwartet mehrere tausend Besucher am Wochenenede.