Am Nürburgring startet an diesem Wochenende das 24-Stunden-Rennen. Der Veranstalter rechnet mit mehr als 200.000 Besuchern. Die Straßen rund um den Nürburgring werden voll.

Ein langes Wochenende am Nürburgring, das ist für viele Motorsport-Fans jetzt über Fronleichnam angesagt. Denn am Nürburgring startet die "ADAC Ravenol 24h Nürburgring". Das Hauptrennen startet zwar erst am Samstag um 16 Uhr - aber bereits vorher gibt es viele verschiedene Rennen.

Am Donnerstag finden beispielsweise die ersten Qualifying-Runden für das 24-Stunden-Rennen statt, die RCN Rundstrecken Challenge auf der Nordschleife oder das Rennen der Tourenwagen Legenden. Für die Besucherinnen und Besucher gibt es außerdem auch viel Rahmenprogramm: von Autogrammstunden mit Rennfahrern, über Bike- und Autoshows bis hin zur Fanmeile am ring°boulevard.

Campingplätze bereits gut gefüllt

Schon seit Montag sind die Campingplätze geöffnet - und viele Besucherinnen und Besucher haben das auch ausgenutzt. Die Campingplätze seien schon gut gefüllt, heißt es vom Veranstalter. Dennoch gebe es definitiv für alle Besucher ausreichend Campingmöglichkeiten - wenn auch in einigen Streckenabschnitten der Nordschleife möglicherweise nicht mehr unmittelbar an der Strecke.

Straßen um den Nürburgring vor allem am Wochenende voll

Viele Besucher heißt auch: Viel Verkehr rund um den Nürburgring. Der Veranstalter rät deshalb vor allem für den Samstag, wenn das Hauptrennen startet: Früh anreisen! Die Straßen rund um Adenau, Nürburg und speziell die Nordschleife sind ab Donnerstag mehr als gut gefüllt. Daher werden auch Shuttle-Busse für die Motorsport-Fans eingesetzt.

Vor allem am Samstag kommen zu den Campinggästen dann auch noch Tagesbesucher hinzu. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens ist die B412 zwischen Hohe Acht und Abzweig B258 von Samstag 14 Uhr bis Sonntag, 7 Uhr für Tagesbesucher ohne Campingschein gesperrt.