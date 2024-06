Es ist eine Herausforderung für Mensch und Maschine - das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Im vergangenen Jahr hat das Siegerauto insgesamt 162 Runden absolviert, das sind mehr als 4.000 Kilometer. So viele sind es in diesem Jahr noch nicht – das Rennen ist am Samstagnachmittag gestartet worden. Und pünktlich fing es dazu in der Eifel an zu regnen.