Das Wetter in Rheinland-Pfalz

Land unter in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs, der Süden Deutschlands kämpft mit Überflutungen. Rheinland-Pfalz hat das am Pfingstwochenende erlebt. Zwar steigen etwa am Rhein auch hier die Pegelstände wieder, aber SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert gibt leichte Entwarnung. Bis auf einige Schauer vor allem in der Südpfalz wird es hierzulande nicht mehr so nass.