Das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring startet zwar erst am Samstag um 16 Uhr - aber bereits vorher gibt es viele verschiedene Rennen. Viele vorfreudige Fans haben für den bestmöglichen Blick schon seit Tagen ihre Zelte an der Rennstrecke aufgebaut. Auch das durchwachsene Wetter kann der guten Stimmung bei Fahrern und Fans nichts anhaben.