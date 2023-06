Nicoletta Prevete arbeitet als Multimedia-Reporterin im Studio Mannheim-Ludwigshafen. Wir geben Einblicke in ihre Arbeit und in Privates.

Nicoletta Prevete ist nach einem trimedialen SWR-Volontariat als Redakteurin und Reporterin in ihre Heimat Mannheim zurück gekehrt. Hier arbeitet sie seit über 20 Jahren als Multimedia-Reporterin und Chefin vom Dienst für das Studio Mannheim-Ludwigshafen. Sie war bei vielen aktuellen Einsätzen in den letzten Jahren dabei, so etwa bei der Gasexplosion in Harthausen sowie beim Brand auf der Parkinsel im Jahr 2013.

Heimat

Mannheim

Ihr Antrieb

Unendliche Neugierde auf Menschen und Themen, kein Tag gleicht dem anderen.

Die meiste Zeit widmet sie diesem Thema

Gesellschaft und Soziales

Journalistisch prägend für Nicoletta Prevete war

Die Berichterstattung über eine Asylbewerberfamilie, die fälschlicherweise hätte abgeschoben werden sollen, obschon die Eltern seit vielen Jahren arbeiteten und gut integriert waren und sind und die Kinder kurz vor dem Abitur bzw. dem Studium standen. Unser Bericht konnte diese Ungerechtigkeit verhindern.

Als Autorin hatte sie einen unvergesslichen Moment mit diesen Menschen

Ich hatte in den letzten 22 Jahren unendlich viele unvergessliche Begegnungen mit Menschen. Ich habe dem Multimilliardär und dem Frauenmörder die Hand geschüttelt. Ich habe mit obdachlosen Menschen Kaffee getrunken und mir ihre Geschichten angehört, mit super engagierten Ehrenamtlichen gesprochen, mich mit todkranken Kindern und ihren Eltern unterhalten, aber auch Prominente und KünstlerInnen interviewt. Ihre Schicksale, ihr Engagement, ihre unvergesslichen Charaktere prägen auch mein Leben - denn von jedem/jeder habe ich persönlich dazu lernen dürfen. Das ist es was diesen Beruf so unvergleichlich macht.