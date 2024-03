In einer Göttin auf den Bus warten? Das können Fahrgäste demnächst in Mainz. Denn hier wird eine Bushaltestelle durch eine Venus-Skulptur ersetzt. Am Montag haben die Arbeiten für das Projekt begonnen.

Ein gläsernes Wartehäuschen mit Werbung, ein paar beschmierte Sitze: Die Bushaltestelle "Stadtpark" in Mainz an der Rheinallee ist wirklich nichts besonderes. Noch nicht. Denn sie wird seit Montag abgebaut und durch eine Betonskulptur des Berliner Künstlers Nikolai von Rosen ersetzt. Frauenkopf ersetzt Bushaltestelle in Mainz Entstehen soll ein überdimensionaler antiker Frauenkopf der römischen Göttin Venus, der als Negativabdruck in einem Betonblock erscheint. Dieser ruhende Kopf soll dann Bushaltestelle, Sitzgelegenheit und Unterstand sein. Gleichzeitig soll er auf den Museums- und Wissensstandort Mainz und das Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) aufmerksam machen. Die Abdruckform für die Kunst-Bushaltestelle wird derzeit in einer Modellfabrik in Duisburg hergestellt. Berliner Künstler setzt sich in Wettbewerb durch Der besonderen Bushaltestelle ist ein europaweiter Wettbewerb für Kunst am Bau vorausgegangen. Das Preisgericht entschied sich im November 2021 für den Wettbewerbsbeitrag "Neue Haltestelle Stadtpark" von Nikolai von Rosen. Der Berliner Künstler wird zusammen mit dem Architekten und Künstler Jonathan Banz den Kopf bauen. Bushaltestelle wird in Richtung Mainzer Innenstadt verlegt Nach Angaben der Mainzer Mobilität soll die Bushaltestelle bestenfalls Anfang Mai fertig werden. Für die Zeit der Bauarbeiten wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Diese wird etwa 50 Meter in Richtung Innenstadt verlegt. An dem Projekt "Göttinnen-Bushaltestelle" beteiligt sind Mainzer Stadtwerke, Mainzer Mobilität, Mainzer Netze, LEIZA, Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz, Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Mainz und der Behindertenbeauftragte der Stadt Mainz, Bernd Quick.