Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Dienstag, 12.3.2024

++ Pfalzgalerie schafft Gedenkort für Opfer des Nazi-Regimes ++

16:45 Uhr

Die Kaiserslauterer Pfalzgalerie hat einen Gedenkort für Opfer des Nationalsozialismus geschaffen. Dazu hat das Museum ein Porzellankunstwerk gekauft, das dem jüdischen Maler Rudolf Levy gewidmet ist. Levy war 1944 von den Nazis in Ausschwitz ermordet worden. Erst im Februar war in der Pfalzgalerie eine Ausstellung zum Leben Levys zu Ende gegangen, die etwa 10.000 Menschen in das Museum gelockt hat. Mit dem Gedenkort will die Pfalzgalerie ein Zeichen gegen das Vergessen setzen.

Das Diptychon "Spur" des britischen Keramikkünstlers und Autors Edmund de Waal, das künftig in der Pfalzgalerie Kaiserslautern hängt. Pfalzgalerie / Foto-Mike-Bruce

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.3.2024 um 16:30 Uhr.

++ Fahndung nach Einbruch in Schönenberg-Kübelberg ++

13:15 Uhr

Ein Jahr nach einem Einbruch in Schönenberg-Kübelberg fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach den mutmaßlichen Tätern. Alle Infos dazu finden Sie hier.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.3.2024 um 12:30 Uhr.

++ KiboBad weiterhin geschlossen ++

12:15 Uhr

Das KiboBad in Kirchheimbolanden ist wegen eines Rohrbruchs weiterhin geschlossen. Das Rohr, das Ärger macht, ist nach Angaben der Verbandsgemeindewerke nicht im Schwimmbad selbst geplatzt, sondern vor der benachbarten Turnhalle der Realschule Plus. Das Wasser hatte sich durch die Wand in den Technikraum der Sporthalle und von dort auch in den Technikbereich des Bades gedrückt. Deswegen musste das Wasser abgestellt und das Bad am Freitag geschlossen werden. Jetzt wollen die Werke um die kaputte Stelle herum eine Umleitung bauen. Wenn das klappt, könnten das Hallenbad und die Sauna in Kirchheimbolanden vermutlich diese Woche wieder öffnen. Funktioniert es nicht, müsse das KiboBad wohl für eine längere Zeit geschlossen bleiben.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.3.2024 um 11:30 Uhr.

++ Leerstandssteuer für Kaiserslautern im Gespräch ++

11:30 Uhr

In Kaiserslautern überlegt der Stadtrat, eine Leerstandssteuer einzuführen. Damit soll sichergestellt werden, dass alle vorhandenen Mietwohnungen in der Stadt auch bewohnt werden und nicht dauerhaft leer stehen. In Kaiserslautern ist bezahlbarer Wohnraum knapp und wurde in letzter Zeit auch teurer. Im Stadtrat hat man jetzt beschlossen, die Einführung einer Leerstandssteuer prüfen zu lassen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.3.2024 um 9:30 Uhr.

++ DFB-Pokalgegner für FCK gesucht ++

10:15 Uhr

Am Abend spielt im Nachholspiel des DFB-Pokals der 1.FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach. Die FCK-Fans werden besonders hinschauen - denn der Sieger dieses Spiels muss gegen den 1. FC Kaiserslautern antreten. Wir haben die Lauterer gefragt, wen sie sich wünschen als Gegner.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.3.2024 um 9:30 Uhr.

++ Bahnstreik legt Bahnverkehr in der Westpfalz lahm ++

08:15 Uhr

Bahnreisende müssen sich ab heute in der Westpfalz auf Zugausfälle und lange Wartezeiten einstellen. Grund ist der erneute, kurzfristige Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL, der bis Mittwoch dauern soll. Es fallen einige Zugverbindungen aus - Reisende sollten vor Antritt der Reise in der App DB Navigator prüfen, ob die Verbindung angeboten wird. Erschwerend hinzu kommt, dass auch die privaten Busbetreiber diese Woche in großen Teilen der Westpfalz streiken. Nähere Informationen finden Sie hier:

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.3.2024 um 6:30 Uhr.

++ Kaiserslautern tritt Entschuldungsfonds bei ++

08:15 Uhr

Der Stadtrat in Kaiserslautern hat am Abend einstimmig beschlossen, dass die Stadt an dem Landesprogramm zur Entschuldung der Kommunen teilnimmt. Damit wird Kaiserslautern bald mehr als zwei Drittel seiner Schulden los - rund 370 Millionen Euro. Alle Infos dazu finden Sie hier.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.3.2024 um 6:30 Uhr.

++ Urteil in Kaiserslautern: Mann spricht Jugendliche an ++

08:15 Uhr

Weil sich ein Mann nach einer Haft nicht an seine Auflagen gehalten hatte, hat das Landgericht Kaiserslautern in jetzt zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Ihm war 2011 nach einer Haftstrafe verboten worden, Minderjährige anzusprechen. Daran hat er sich laut Staatsanwaltschaft aber nicht gehalten. Er soll zwei Jugendlichen bis zu 100 Euro geboten haben, wenn sie ihm Nacktfotos von ihnen schicken.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.3.2024 um 6:30 Uhr.

Montag, 11.3.2024

++ Auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau wurde ein geklautes Auto abgestellt ++

15:16 Uhr

An der A6 bei Bruchmühlbach Miesau hat ein Unbekannter einen geklauten SUV auf dem Pannenstreifen stehen lassen. Das hat die Polizei mitgeteilt, die einen Hinweis bekommen hatte. Ein Autofahrer hatte den leeren Audi Q8 auf dem Seitenstreifen entdeckt. Das Auto war nicht abgeschlossen und hatte auch kein originales Kennzeichen. Ermittlungen haben ergeben, dass das Auto bereits am Morgen in Luxemburg als gestohlen gemeldet wurde. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise geben können.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.3.2024 um 15:30 Uhr.

++ Vorsicht vor Zecken im Westen der Pfalz ++

14:30 Uhr

Wer in diesen Tagen in der Westpfalz spazieren geht oder mit dem Hund unterwegs ist, muss jetzt schon mit Zeckenstichen (laut der Expertin heißen sie offiziell so) rechnen. Wegen der steigenden Temperaturen sind Zecken auch im März schon aktiv - wie Astrid Schamber, Biologin am Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen in Trippstadt, erklärt.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.3.2024 um 13:30 Uhr.

++ Kein Busverkehr mehr in Teilen der Westpfalz ++

11:55 Uhr

Die Urabstimmung hat ein eindeutiges Ergebnis gebracht - über 99 Prozent der Mitglieder der Gewerkschaft ver.di im privaten Busgerwerbe haben sich für einen Streik ausgesprochen. Und der trat dann auch sofort in Kraft: Für sieben Tage bleiben Busse in Zweibrücken, dem Kreis Kusel, dem Kreis Kaiserslautern und Teilen der Stadt Kaiserslautern in den Depots. Alle Hintergründe zum Streik lesen Sie hier.

++ Stadt Kaiserslautern entscheidet über Entschuldungsfonds ++

10:25 Uhr

Der Stadtrat Kaiserslautern soll am Nachmittag darüber abstimmen, ob sich die Stadt am Landesprogramm zur Entschuldung der Kommunen beteiligt. Damit würde die Stadt auf einen Schlag mehr als zwei Drittel ihrer Schulden los. Das Land würde mehr als 369 Millionen Euro der städtischen Schulden übernehmen. Die verbleibenden rund 160 Millionen Euro muss die Stadt Kaiserslautern dann innerhalb der kommenden 30 Jahre vollständig zurückzahlen. Aus eigener Kraft ist es laut Verwaltung nicht möglich, die Schulden jemals zurückzuzahlen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.3.2024 um 8:30 Uhr.

++ Klinikärzte in Homburg streiken ++

10:25 Uhr

Ärzte und Ärztinnen der Uniklinik Homburg streiken heute. Damit schließen sie sich einem bundesweiten Aufruf der Ärztegewerkschaft Marburger Bund an. Der fordert mehr Gehalt und neue Regelungen für die Schichtarbeit. Die Geschäftsführerin der Ärztegewerkschaft im Saarland geht davon aus, dass die Klinik massiv bestreikt wird. Es ist jedoch sichergestellt, dass Notfälle versorgt werden können.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.3.2024 um 8:30 Uhr.

++ Stelle des/der Queerbeauftragten in Kaiserslautern ausgeschrieben ++

7:30 Uhr

Die Stadtverwaltung Kaiserslautern schreibt die Stelle des ehrenamtlichen Queerbeauftragten aus. Die ehemalige und bislang einzige Queerbeauftragte der Stadt war im Dezember aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Interessierte haben nun die Möglichkeit, ihre Bewerbungsunterlagen bei der Gleichstellungsstelle der Stadt einzureichen. Ein Gremium aus Vertretern verschiedener städtischer Einrichtungen soll dann über die Besetzung der Stelle entscheiden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.3.2024 um 7:30 Uhr.

++ Zeugen gesucht nach Geldaustomatensprengung in Contwig ++

6:30 Uhr

In Contwig in der Südwestpfalz wurde am frühen Sonntagmorgen ein Geldautomat gesprengt. Dabei wurde eine Frau verletzt. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise. Alle weiteren Infos gibt es hier.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.3.2024 um 6:30 Uhr.

++ Quad-Fahrerin aus Bruchmühlbach-Miesau schwer verletzt ++

6:30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Freitagnachmittag in Homburg. Dabei wurde eine Quad-Fahrerin aus Bruchmühlbach-Miesau schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei bremste ein vermutlich dunkles Fahrzeug mit einem KL-Kennzeichen gegen 14:15 Uhr in der Kaiserslauterer Straße abrupt ab. Die Quad-Fahrerin musste deswegen ebenfalls stark bremsen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Quad überschlug sich, die Fahrerin wurde auf den Boden geschleudert, so die Polizei. Der Autofahrer sei weitergefahren.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.3.2024 um 6:30 Uhr.

++ Die vergangene Woche im Überblick ++

6:30 Uhr

Herzlich Willkommen zum Blog aus dem SWR Studio Kaiserslautern in dieser Woche - schön, dass Sie da sind. Falls Sie nochmal einen Überblick möchten über die Themen, die uns vergangene Woche beschäftigt haben, dann geht es hier lang.