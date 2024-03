Wie das Westpfalz-Klinikum an seinem Zukunftskonzept arbeitet

Um das finanziell angeschlagene Westpfalz-Klinikum für die Zukunft aufzustellen, wurde im vergangenen Jahr ein Konzept erstellt. Erste Projekte davon wurden umgesetzt. Dabei geht es nicht nur ums Sparen.

Seit mehr als einem halben Jahr ist Karlheinz Seidl nun ärztlicher Direktor des Westpfalz-Klinikums. Er kam genau in der Zeit der Ängste und Sorgen in die Pfalz. In ein finanziell angeschlagenes Krankenhaus, das unter anderem als Folge der Corona-Pandemie und des Fachkräftemangels zwingend Gelder seiner Gesellschafter und von Banken brauchte. Gesellschafter sind die Stadt Kaiserslautern sowie der Donnersbergkreis und der Kreis Kusel.

Ein Finanzplan sieht vor, dass das Klinikum bis Ende 2027 Gelder in Höhe von "maximal" rund 80 Millionen Euro braucht, um überleben zu können. Die Gesellschafter haben ihre Unterstützung zugesagt - knapp 63 Millionen werden sie beisteuern. Zudem wurde ein so genanntes Zukunftskonzept erarbeitet. Das beinhaltet rund 30 verschiedene Maßnahmen.

Neue Patientenzimmer und Geburtsstation in Kaiserslautern

Einige dieser Projekte wurden zwischenzeitlich umgesetzt, wie Karlheinz Seidl sagt. Als Beispiel nennt der ärztliche Direktor den Aufbau eines Zentrums für Geriatrie - einer speziellen Medizin für alte Menschen - in Kaiserslautern oder auch die weitere Entwicklung des Lungenkrebszentrums. Dieses Zentrum ist auf die Behandlung von Patienten mit Erkrankungen der Atemwege und Lungenkrebs spezialisiert. Zudem sei eine Palliativstation aufgebaut worden. Dort werden Menschen betreut, die keine hohe Lebenserwartung mehr haben.

Außerdem laufen laut Seidl derzeit in Kaiserslautern einige Baumaßnahmen. Teil des Zukunftskonzeptes seien nicht nur Sparmaßnahmen, sondern auch, das Haus zeitgemäß zu gestalten. Denn das sei von großer Bedeutung, um in Zukunft wieder vernünftig wirtschaften zu können. So wurde das Haus 8 in Kaiserslautern komplett saniert. "Wir werden das nun neu beziehen", sagt Seidl. Neben Patientenzimmern befinden sich dort auch die Geburtsstation und Gynäkologie.

Intensivstation soll wieder komplett geöffnet werden

"Wir müssen das Geld, das wir zur Verfügung haben, richtig einsetzen. Die Patienten dürfen nicht unter der finanziellen Situation des Klinikums leiden", sagt der ärztliche Direktor. So laufe auch die Ausbildung der ausländischen Pflegekräfte weiter. Weil unter anderem Pflegekräfte fehlten, konnten in der Vergangenheit mehr als 250 Betten im Westpfalz-Klinikum zeitweise nicht belegt werden.

Die Situation habe sich deutlich gebessert. Auch in der Intensivpflege. Sechs Betten können in Kaiserslautern derzeit nicht belegt werden. Auch da soll sich im Laufe des Jahres etwas tun. "Wir wollen im Juli drei Intensivbetten wieder öffnen und bis Ende des Jahres werden wir wieder eine komplette Belegung der Intensivstation erreichen", kündigt der ärztliche Direktor an.

Einige Stellen werden am Westpfalz-Klinikum abgebaut

Sehr schmerzhaft ist für Seidl, dass im Zuge der Neuausrichtung des Klinikums auch am Personal gespart werden muss. Die genaue Zahl stehe noch nicht fest. Es werde vermutlich, wie bereits berichtet, "eine höhere zweistellige Anzahl" an Stellen abgebaut werden. "Das macht mir keinen Spaß", so Seidl. Im Pflegebereich soll nicht gespart werden. Auch werde es keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Rund 4.000 Menschen arbeiten am Westpfalz-Klinikum.

Die Standorte in Kirchheimbolanden und Kusel sollen auch in der Zukunft von großer Bedeutung für das Klinikum sein, betont der ärztliche Direktor. In Kirchheimbolanden werde das durch die Erweiterung unterstrichen. 2027 sollen dort dann die Innere Medizin und die Geriatrie von Rockenhausen nach Kibo ziehen.

Bessere Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten

Außerdem soll die Zusammenarbeit von Westpfalz-Klinikum und den niedergelassenen Ärzten in der Region verbessert werden. Was wünschen sich die niedergelassenen Ärzte? Wo kann sich das Westpfalz-Klinikum noch verbessern? Fragen, die gemeinsam besprochen werden sollen, sagt Seidl. Er war vor seinem Wechsel in die Westpfalz Direktor der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin in Ingolstadt.

Ausbildung der Ärzte als ein Schwerpunkt am Westpfalz-Klinikum

Erfolgreich habe er während der Ausbildung auch schon Fachärzte für ein Jahr in einer Praxis arbeiten lassen. Die Zusammenarbeit habe sich dadurch deutlich verbessert. Gerade in Zeiten von Ärztemangel sei eine gute, praxisnahe Ausbildung wichtig. "Da arbeiten wir schwer daran", beschreibt es der ärztliche Direktor.

Überhaupt ist der 62-Jährige, der auch viele Jahre in der Vorderpfalz gearbeitet hatte, mit seinen ersten acht Monaten im Westpfalz-Klinikum zufrieden: "Ich bin sehr beeindruckt von der hohen Qualität aller Mitarbeiter, auch von der technischen Ausstattung. Ich glaube, das Westpfalz-Klinikum muss sich hinter keiner Universitätsklinik verstecken", sagt Seidl.

Der Weg aus der Krise sei zwar noch ein weiter - im Vergleich zu seinem Start im August habe sich die Stimmung aber deutlich gebessert. Das Team ziehe an einem Strang. Der ärztliche Direktor ist zuversichtlich: "Wir sind auf einem sehr guten Weg."