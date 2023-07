Kirchheimbolanden: Einwohner werden über Erweiterung des Westpfalz-Klinikums informiert

Das Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden soll weiter wachsen. Was das für die Anwohner und generell für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet, darüber wird heute in einer Versammlung informiert.

Einweihung wurde bereits gefeiert. Im Juni des vergangenen Jahres ging das neue Gesundheitszentrum am Krankenhaus in der Donnersberger Kreisstadt an den Start. Dort sind verschiedene Facharztpraxen, wie Radiologie, Urologie, Chirurgie oder Orthopädie, und eine Physiotherapiepraxis unter einem Dach vereint. Im Juni des vergangenen Jahres wurde das neue Gesundheitszentrum am Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden eröffnet. SWR Geriatrie und Innere Medizin sollen nach Kirchheimbolanden ziehen Zudem hatte der Kreistag des Donnersbergkreises im Frühjahr beschlossen, dass die geriatrische Abteilung des Westpfalz-Klinikums vom Standort in Rockenhausen an das Krankenhaus nach Kirchheimbolanden umziehen soll. Schon länger steht fest, dass auch die Innere Medizin von Rockenhausen nach Kirchheimbolanden wechseln soll. Dort gibt es nach Angaben des Klinikums aktuell über 90 Betten. An dem Standort befinden sich derzeit eine chirurgische und eine unfallchirurgische Abteilung, eine Klinik für Anästhesie sowie eine Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Standort des Westpfalz-Klinikums muss erweitert werden Der Umzug der beiden Abteilungen von Rockenhausen nach Kirchheimbolanden bedeutet, dass das Klinikum erweitert werden muss. Darüber möchte die Stadt Kirchheimbolanden heute Abend, 19.30 Uhr, ihre Bürgerinnen und Bürger in der Stadthalle informieren. Damit sich die Anwohnerinnen und Anwohner in Kirchheimbolanden vorstellen können, wie der Neubau des Krankenhauses aussehen wird, wollen die Vertreter des Westpfalz Klinikums nach Angaben der Stadt ihre Pläne vorstellen. Kaiserslautern Krankenhaus aber noch nicht über den Berg Positive Signale für angeschlagenes Westpfalz-Klinikum Das finanziell angeschlagene Westpfalz-Klinikum hat nun auch positive Signale von Banken erhalten, was eine Unterstützung betrifft. Alle Probleme sind damit nicht gelöst. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Gezeigt werde auch das vorgesehene Parkplatzkonzept für die Mitarbeiter sowie die Verkehrsführung zum Klinikum. Bei dem Treffen sollen zudem Rainer Guth (parteilos), der Landrat des Donnersbergkreises, und die Geschäftsführung des Westpfalz-Klinikums dabei sein. Ziel der Veranstaltung sei es auch, Anregungen seitens der Bürgerinnen und Bürger entgegenzunehmen. Anfang 2025 soll in Kirchheimbolanden ein neues Gebäude für Innere Medizin und Geriatrie des Westpfalz Klinikums entstehen.