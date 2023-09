Westpfalz-Klinikum: Aufsichtsrat berät über weitere Millionen-Hilfe

Der Aufsichtsrat des Westpfalz-Klinikums wird am Mittwoch darüber beraten, wie das in Finanznot geratene Klinikum an weitere Gelder kommen soll. Bis 2026 fehlen insgesamt mehr als 60 Millionen Euro.

Sendung am Mo. , 18.9.2023 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz