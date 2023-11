Finanzplan liegt vor: Westpfalz-Klinikum benötigt "maximal" 80 Millionen Euro

"Maximal" rund 80 Millionen Euro braucht das in Geldnot geratene Westpfalz-Klinikum bis zum Jahr 2027: Das geht aus einer Finanzplanung hervor, die mit externen Beratern erstellt wurde. Sie wird am Montag Thema im Stadtrat in Kaiserslautern und im Kreisausschuss Kusel sein.

Einmal mehr werden sich die drei Gesellschafter - die Stadt Kaiserslautern sowie die Kreise Donnersberg und Kusel - in diesen Tagen mit dem finanziell angeschlagenen Westpfalz-Klinikum befassen. Grund dafür ist, dass das angekündigte Sanierungsgutachten eines externen Unternehmens fertiggestellt wurde und kürzlich auch den Mitgliedern des Stadtrates Kaiserslautern, der Kreistage Kusel und Donnersberg sowie dem Aufsichtsrat vorgestellt wurde.

In Kaiserslautern soll die Generalsanierung des Westpfalz-Klinikums auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden. SWR

Gesellschafter sollen dem Krankenhaus knapp 63 Millionen Euro geben

Nun braucht es dafür auch offiziell die Zustimmung der Gremien, wie Klinikum-Geschäftsführer Thorsten Hemmer erklärt. Der Kreisausschuss Kusel und auch der Stadtrat in Kaiserslautern haben das Thema am Montag auf ihrer Tagesordnung, am Mittwoch folgt dann der Donnersberger Kreistag. Der Finanzplan sieht vor, dass das Klinikum bis Ende 2027 Gelder in Höhe von "maximal" rund 80 Millionen Euro bekommen soll. Wie bislang auch vorgesehen, sollen knapp 63 Millionen von den Gesellschaftern kommen.

Mehr als 27 Millionen Euro davon sollen als Kapitalrücklage dienen, über 35 Millionen Euro sind Darlehen, um Investitionen tätigen zu können, wie Hemmer erläutert. Hinzu kommen noch über 17 Millionen Euro, die dem Krankenhaus von Banken zur Verfügung gestellt werden sollen. Damit soll das Klinikum auch dann wirtschaften können, wenn beispielsweise vorgesehene Fördergelder noch nicht auf dem Konto sind. "Es gibt über das Jahr immer mal wieder Spitzen, in denen kurzfristig Arbeitsliquidität benötigt wird", beschreibt es der Geschäftsführer.

Einige Stellen sollen im Westpfalz-Klinikum wegfallen

Außerdem will sich das Klinikum somit absichern, wenn die so genannte Leistungsvergütung der Krankenkassen nicht mehr innerhalb von fünf Tagen erfolgt. Das ist seit der Corona-Pandemie so - vorher gab es eine 14-tägige Zahlungsfrist. Laut Hemmer gibt es zwar derzeit einen Gesetzesentwurf, der vorsieht, dass die Fünf-Tages-Regelung auch 2024 gelten soll - aber eben auch zunächst nur noch für das kommende Jahr. Sollte man dann wieder zur ursprünglichen Regelung zurückkehren, entstünde dem Westpfalz-Klinikum nach derzeitigen Berechnungen eine weitere Lücke von rund 8 Millionen Euro.

Nach wie vor vorgesehen sei in dem Zukunftskonzept, dass "eine höhere zweistellige Anzahl" an Stellen abgebaut werden soll. Zuletzt war von 45 Stellen die Rede. "Das soll größtenteils über eine natürliche Fluktuation erfolgen", sagt der Geschäftsführer. Das Westpfalz-Klinikum hat derzeit rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Stimmung im Team bezeichnet Hemmer als "ambivalent". "Die Mitarbeiter identifizieren sich extrem mit dem Haus. Wir wissen, dass sie alles dafür geben, dass es für uns positiv weitergeht. Getreu dem Motto: Gemeinsam packen wir das." Andererseits sei aber auch eine Verunsicherung zu spüren. "Natürlich stellen sich alle die Frage, warum lässt man das Gesundheitswesen im Stich und lässt Kliniken bewusst in die Insolvenz gehen", so der Geschäftsführer.

In Kaiserslautern wird die Generalsanierung weiterlaufen

An dem 25 Punkte umfassenden Zukunftskonzept werde in verschiedenen Teams bereits intensiv gearbeitet. Für jede Maßnahme gebe es einen Zeitplan. Der Umzug der Geriatrie und Inneren Medizin von Rockenhausen nach Kirchheimbolanden sei so für 2027 vorgesehen. "Bis dahin haben wir in Rockenhausen ein voll funktionierendes Krankenhaus", sagt Hemmer.

Die laufende Generalsanierung in Kaiserslautern soll auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Wie der Geschäftsführer mitteilt, wurde sich im Zuge der Erstellung des Sanierungskonzeptes auch immer wieder darüber unterhalten, ob sich bestimmte Investitionen zurückstellen lassen. "Wir bauen allerdings keine Luftschlösser. Das, was wir planen, wird in dem Gutachten klar als notwendig angesehen", sagt Hemmer. Bis Ende 2027 hofft das Klinikum dann wieder ganz auf eigenen Beinen stehen zu können.