Beim Kuhfladen-Roulette in Bingen hoffen die Zuschauer auf den Jackpot

In Bingen-Dietersheim wird der Fußballplatz am Pfingstsonntag zum Spielfeld. Nämlich beim Kuhfladen-Roulette. Die Zuschauer warten nur auf eins - darauf, dass die Kuh ein Geschäft macht.

Mehrere Hundert Zuschauer und Zuschauerinnen werden die Kuh dann in Bingen anfeuern. Jeder will, dass die Kuh auf genau dem Tippfeld mal muss, auf das man gewettet hat.

Damit das auch wirklich klappt, gibts vorher spezielles Futter, verrät Roulette-Mitorganisator Jürgen Giehlen. Heu, Getreide und Wasser stehen auf dem Speiseplan. "Damit auch richtig Druck auf der Leitung ist", lacht er.

Immer zwei Kühe in Bingen auf dem Spielfeld

Weil Kühe Herdentiere sind, wird die Kuh am Sonntag aber nicht allein auf dem Feld stehen. Es gibt eine zweite Kuh als emotionale Unterstützung. Das Publikum darf vor dem Spiel abstimmen, welche Kuh die Glückliche sein darf.

Rind bekommt für das Kuhfladen-Roulette Vereinsschal umgehängt

Die Roulette-Kuh bekommt als Kennzeichen dann den Schal der Spielvereinigung Bingen-Dietersheim umgehängt. Denn die organisiert das Kuhfladen-Roulette seit 2017. Damals brauchte der Verein Geld für anstehende Renovierungsarbeiten und kam auf die Idee, das Roulette zu veranstalten.

"In einer schlaflosen Nacht haben wir im Internet recherchiert. Da ist das Kuhfladen-Roulette aufgeploppt."

Für drei Euro gibts ein Los. Maximal fünf Menschen dürfen auf dasselbe Tippfeld setzen. 400 Felder gibt es insgesamt. Der Jackpot kann so leicht mal auf 300 bis 400 Euro anwachsen, erklärt Jürgen Giehlen.

Auch ohne Kuhfladen gibt es Roulettegewinner

Zwei Spieldurchgänge gibt es. Die dauern jeweils 30 Minuten. Aber was ist, wenn aus der Kuh wegen des ganzen Trubels einfach nichts rauskommen mag? Dafür gibt es trotzdem eine Lösung, sagt Jürgen Giehlen. Denn in diesem Fall wird das Feld gewertet, auf dem das Rind mit seiner rechten hinteren Klaue vom Schwanz gesehen steht.

"Weil es ja unter Umständen um einige Hundert Euro geht, machen wir das zwar mit Spaß und Gaudi, aber auch mit Ernsthaftigkeit."

Binger Sportverein finanziert mit Einnahmen eigene Jugendarbeit

Damit die Veranstaltung so stressfrei wie möglich für die Tiere ist, kommen die beiden Kühe von einem Landwirt aus dem Nachbarort. Neben dem Jackpot für die Zuschauer steckt der Verein auch einen Teil der Einnahmen des Kuhfladen-Roulettes in seine Jugendarbeit. Außerdem wird ein soziales Projekt unterstützt, in diesem Jahr die Kinder- und Jugendhilfe Sankt Hildegard in Bingen.