Kreis und Stadt segnen Finanzplan für Westpfalz-Klinikum ab

Der Kreisausschuss Kusel hat dem Finanzierungsplan für das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern am Montag zugestimmt, am Nachmittag segnete auch der Stadtrat in Kaiserslautern die Pläne ab. Die Entscheidung des Donnersbergkreises wird am Mittwoch erwartet. Die Zustimmung der Gesellschafter ist wichtig, denn: Das Klinikum braucht Geld, etwa 80 Millionen Euro bis 2027. Das haben externe Berater errechnet, die für das Haus eine Finanzplanung erstellt haben.