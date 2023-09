Hilfe für Long-Covid-Patienten in Kaiserslautern

Fünf Long-Covid-Anlaufstellen in RLP

Die rheinland-pfälzische Landesregierung plant derzeit insgesamt fünf Anlaufstellen für Long-Covid-Patienten im Land. Drei Ambulanzen sind bereits seit einigen Wochen in Betrieb - und zwar in Mainz, Koblenz und Ludwigshafen. Am kommenden Montag (2. Oktober) sollen dann noch Anlaufstellen in Kaiserslautern und Trier hinzukommen. Wo genau sich die Ambulanzen befinden, erfahren Sie hier.