Eisbahn in Kaiserslautern zieht positive Bilanz

Nach knapp eineinhalb Monaten schließt die Eisbahn in Kaiserslautern wieder ihre Pforten. Der Betreiber kann sich vorstellen, auch in der nächsten Saison wieder hierher zu kommen.

Im vergangenen Jahr hieß es zunächst, dass es diesen Winter keine Eisbahn in Kaiserslautern geben werde. Dafür habe man derzeit kein Geld, so die Stadt. Umso überraschender dann Ende Dezember die Nachricht: Die Schlittschuhe können geschnürt werden. Es wird eine Eisbahn geben und zwar auf dem Messeplatz. Relativ kurzfristig hatte Patric Forlani, Eventveranstalter und Betreiber von "Forlanis Eisvergnügen" zugesagt, seine Schlittschuhbahn in Kaiserslautern aufzubauen.

Diesjährige Eisbahn ist gut bei Besuchern angekommen

Er habe nicht so große Erwartungen gehabt, als er spontan die Eisbahn nach der Saison in Neustadt an der Weinstraße nach Kaiserslautern verlegt hatte, erklärt Patric Forlani. Von den Besuchern habe er aber positive Rückmeldungen bekommen. Über die unverhoffte Eisbahn hätten sich viele sehr gefreut. Besonders die Veranstaltungen und die Wochenenden waren immer gut besucht, zieht Forlani Bilanz. Genaue Besucherzahlen kann er derzeit aber noch nicht nennen.

Die Schlittschuhe werden auf dem Messeplatz in Kaiserslautern schon für die nächste Saison geschliffen. SWR

Auch für die Stadt Kaiserslautern war Eisbahn erfolgreich

Vom Kaiserslauterer Citymanagement heißt es, dass man die Eisbahn von Neustadt her kannte und sehr dankbar ist, dass sich der Betreiber auch in Kaiserslautern niedergelassen hat. Die Zusammenarbeit mit dem Betreiber sei sehr gut gewesen. Vor allem das Programm für verschiedene Altersgruppen, vom DJ bis hin zur Live-Musik, war ein Mehrwert für die Eislauffans in Kaiserslautern, so eine Sprecherin des Citymanagements.

Noch keine Eisbahn-Pläne in Kaiserslautern für 2025

Noch einmal übers Eis gleiten kann man in Kaiserslautern noch bis Sonntag 21 Uhr. Im Laufe der kommenden Woche wird die Eisbahn am Messeplatz dann abgebaut. Ob und wenn ja, in welcher Form, es eine Eisbahn in der nächsten Wintersaison geben wird, ist noch offen, heißt es von Seiten der Stadt. Patric Forlani kann sich aber sehr gut vorstellen, wieder nach Kaiserslautern zu kommen. Letztendlich liege die Entscheidung aber bei der Stadt.