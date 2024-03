Eilantrag der Bahn abgelehnt: Lokführer streiken erneut

Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL sind erneut in den Streik getreten. Der Versuch der Bahn, mit einem Eilantrag dagegen vorzugehen, ist am Montag vom Arbeitsgericht Frankfurt abgelehnt worden. Auch in RLP sind einige wichtige Bahnstrecken im Regional- und Fernverkehr betroffen.

Seit Dienstagnacht, 2 Uhr, ist der Personenverkehr vom GDL-Streik betroffen. Der Ausstand soll voraussichtlich bis Mittwoch, 2 Uhr, andauern. Alle betroffenen Strecken in RLP haben wir unten in der Aufklappbox aufgelistet. Die vollständige Liste steht auf der Seite der Deutschen Bahn. Wie bereits von Claus Weselsky, Chef der GDL, angekündigt, ist die Streikansage diesmal weniger als 48 Stunden vor Streikbeginn veröffentlicht worden. Der Güterverkehr wird ebenfalls bestreikt. Dort begann der Ausstand bereits um 18 Uhr am Montag und endet heute um 18 Uhr.

Betroffene Zuglinien in oder nach RLP S-Bahnen: S2 Kaiserslautern – Mannheim – Heidelberg – Mosbach: 2-Stunden Takt zw. Heidelberg und Neustadt in der von 7 bis 18 Uhr

2-Stunden Takt zw. Heidelberg und Neustadt in der von 7 bis 18 Uhr S3 Germersheim – Speyer – Mannheim – Heidelberg – Karlsruhe: 2-Stunden Takt

2-Stunden Takt S4 Germersheim – Speyer – Ludwigshafen – Mannheim – Heidelberg – Bruchsal: Ausfall

Ausfall S6 Bensheim – Mannheim – Frankenthal – Worms – Mainz: 2-Stunden Takt (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zw. Mannheim und Bensheim)

2-Stunden Takt (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zw. Mannheim und Bensheim) S33 Germersheim – Graben-Neudorf – Bruchsal: 2-Stunden Takt

2-Stunden Takt S44 Ludwigshafen – Ludwigshafen BASF Nord: Ausfall Regionalexpresse: RE1 Koblenz – Trier – Saarbrücken – Kaiserslautern – Mannheim: Ausfall

Ausfall RE2 Koblenz – Bingen - Mainz – Frankfurt: Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich)

Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich) RE4 (Frankfurt/Main) – Mainz – Ludwigshafen – Karlsruhe: Ausfall

Ausfall RE6 Karlsruhe – Landau – Neustadt – Kaiserslautern: Ausfall

Ausfall RE11 Luxembourg – Trier: Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich)

Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich) RE14 Frankfurt/Main – Mainz – Ludwigshafen – Mannheim: Ausfall

Ausfall RE16 Trier – Perl – Apach – MetzVille: Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich)

Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich) RE25 Koblenz – Bad Ems – Limburg – Wetzlar – Gießen: Ausfall Regionalbahnen: RB23 Mayen – Andernach – Koblenz – Bad Ems – Nassau – Limburg(Lahn): Ausfall

Ausfall RB35 Worms – Alzey – Bingen: 4-Stunden Takt

4-Stunden Takt RB38 Kaisersesch – Mayen – Mendig – Andernach: Ausfall

Ausfall RB45 Neustadt – Bad Dürkheim – Freinsheim – Grünstadt – Monsheim: 2-Stunden Takt (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zw. Grünstadt und Monsheim)

2-Stunden Takt (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zw. Grünstadt und Monsheim) RB46 Frankenthal – Freinsheim – Grünstadt – Ramsen – Eiswoog: 2-Stunden Takt

2-Stunden Takt RB51 Neustadt – Landau – Winden – Wörth – Karlsruhe: 2-Stunden Takt

2-Stunden Takt RB52 Wörth – Hagenbach – Lauterbourg: Ausfall

Ausfall RB53 Neustadt – Landau – Winden – Wissembourg: Ausfall

Ausfall RB54 Winden – Bad Bergzabern: Ausfall

Ausfall RB55 Landau – Annweiler – Hinterweidenthal – Pirmasens: 2-Stunden Takt

2-Stunden Takt RB62 Worms – Hofheim – Biblis: Ausfall

Ausfall RB63 Worms – Bürstadt – Bensheim: Ausfall

Ausfall RB64 Pirmasens – Schopp – Kaiserslautern: 2-Stunden Takt

2-Stunden Takt RB65 Kaiserslautern – Alsenz – Bad Münster – Bad Kreuznach – Bingen: 2-Stunden Takt

2-Stunden Takt RB66 Kaiserslautern – Wolfstein – Lauterecken-Grumbach: 2-Stunden Takt

2-Stunden Takt RB67 Kaiserslautern – Landstuhl – Ramstein – Altenglan – Kusel: 4-Stunden Takt

4-Stunden Takt RB68 Pirmasens – Zweibrücken – Saarbrücken: 2-Stunden Takt

2-Stunden Takt RB70 Kaiserslautern – Homburg – Saarbücken – Dillingen – Merzig: Regelfahrplan (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zw. Saarbrücken und Merzig)

Regelfahrplan (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zw. Saarbrücken und Merzig) RB71 Trier – Saarbücken - Homburg(Saar): Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich)

Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich) RB81 Koblenz – Cochem – Bullay – Wittlich – Trier: 2-Stunden Takt

2-Stunden Takt RB82 Trier – Perl: Ausfall

Ausfall RB83 Wittlich – Trier – Wasserbillig – Luxembourg: Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Wittlich und Wasserbillig.

Bahn reicht Eilantrag gegen den Streik ein

Die Deutsche Bahn versuchte zunächst noch, gegen den Streik gerichtlich vorzugehen und reichte am Montagmorgen einen entsprechenden Eilantrag beim Arbeitsgericht in Frankfurt ein. Der erneute Ausstand sei unverhältnismäßig, so die Bahn. Doch das Gericht lehnte die einstweilige Verfügung am Abend ab. Gegen die Entscheidung ist eine Berufung beim Hessischen Landesarbeitsgericht möglich. Die Bahn kündigte inzwischen an, in Berufung zu gehen. Schon in der Vergangenheit versuchte die Bahn gegen Streiks der GDL vorzugehen, bisher gelang dies jedoch nicht.

Notfallfahrplan im Fernverkehr

Die Bahn wird, wie auch bei den vergangenen Streiks, einen Notfallfahrplan stellen. "Trotz des kurzen Vorlaufs werden wir es schaffen, ein Grundangebot anzubieten für Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr", erklärte Bahn-Pressesprecher Maximilian Körtz am Sonntagabend gegenüber dem SWR. Es werde aber regional starke Unterschiede in der Abdeckung geben. Die Bahn teilte mit, dass es wegen der Kurzfristigkeit zu massiven Einschränkungen im Fernverkehr kommen werde.

Das ist für uns, das ist für Millionen Bahnreisende und die Wirtschaft eine blanke Zumutung.

Empfehlungen für Bahnreisende

Bahnreisenden wird geraten, für Fernzüge, soweit möglich, Sitzplatzreservierungen vorzunehmen. Des Weiteren ist wie bei den bisherigen Ausständen die Zugbindung aufgehoben und Fahrgäste können ihre Tickets für Dienstag zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Bahn rät zudem, sich online zu informieren oder die Handy-App DB Navigator zu nutzen. Die kostenlose Sonderhotline ist telefonisch wieder unter 08000 996633 erreichbar.

Diese Rechte haben Fahrgäste laut Bahn Fahrgäste im Fernverkehr haben die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits im Laufe des Montags, 11. März, früher zu fahren.

und bereits im Laufe des Montags, 11. März, früher zu fahren. Tickets für Fahrten am Dienstag, die bis einschließlich 10. März erworben wurden, können auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.

genutzt werden. Die City-Funktion ist allerdings nicht von der Kulanz erfasst. Am neuen Reisetag muss eine Fahrkarte für den ÖPNV vor Ort erworben werden.

ist allerdings nicht von der Kulanz erfasst. Am neuen Reisetag muss eine Fahrkarte für den ÖPNV vor Ort erworben werden. Die Zugbindung bei Sparpreisen und Super Sparpreisen ist aufgehoben. Die Fahrkarte gelte dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung.

bei Sparpreisen und Super Sparpreisen ist aufgehoben. Die Fahrkarte gelte dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

können kostenfrei storniert werden. Wenn der Zug ausfällt können Gäste sich den Fahrpreis erstatten lassen.

lassen. Im Regionalverkehr gilt: Wer über eine Fahrkarte für RE, RB, IRE und S-Bahn verfügt, aber Züge des Fernverkehrs wie IC/EC oder ICE nutzen muss, muss zunächst die zusätzlich erforderliche Fahrkarte bezahlen. Die Kosten werden später erstattet. Dies gilt nicht für erheblich ermäßigte Fahrkarten wie das Deutschlandticket oder Länder-Tickets.

gilt: Wer über eine Fahrkarte für RE, RB, IRE und S-Bahn verfügt, aber Züge des Fernverkehrs wie IC/EC oder ICE nutzen muss, muss zunächst die zusätzlich erforderliche Fahrkarte bezahlen. Die Kosten werden später erstattet. Dies gilt nicht für erheblich ermäßigte Fahrkarten wie das Deutschlandticket oder Länder-Tickets. Internationale Tickets: Die Kulanzregelung der Ticketnutzung zu einem späteren Zeitpunkt gilt ebenfalls für Reisende mit internationalen DB Tickets, und zwar sowohl für die Fahrt ins Ausland als auch für Reisen vom Ausland nach Deutschland oder durch Deutschland im Transit. Die Zugbindung ist aufgehoben.

Bereits sechster Ausstand im aktuellen Tarifkonflikt

Zuvor hatte die Deutsche Bahn die GDL für Montag erneut zu Verhandlungen eingeladen. Auf die Forderung der Gewerkschaft, schriftlich ein neues Angebot vorzulegen, ging der Konzern nicht ein. So verstrich die von der GDL gesetzte Frist bis Sonntag um 18 Uhr, die Reaktion ist der erneute Streik.

Erneute Streik-Pläne sorgen für Kritik

Für die erneuten Streik-Pläne erhält die GDL immer mehr Kritik. Der Chef des Fahrgastverbands Pro Bahn, Detlef Neuß, kritisierte gegenüber der "Rheinischen Post" das Vorgehen der GDL. Demnach würden die erneuten Bahnstreiks die Akzeptanz gegenüber Streiks im öffentlichen Dienst verringern. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hält die erneuten Streiks für "verantwortungslos". Es müsse dringend ein förmliches Verfahren zur Schlichtung eingeleitet werden. "Herr Weselsky überspannt den Bogen immer weiter", sagte Wissing.

Der Arbeitsrechtler Arnd Diringer von der Hochschule Ludwigsburg stellte die Verhältnismäßigkeit des Streiks infrage. Bei diesem Streik würde der Schaden nicht am Arbeitgeber, sondern am Kunden hängen bleiben. Der Professor glaubt zudem, dass die Tarifpartner ein "menschliches Problem" miteinander hätten. Dadurch gebe es keine Basis, um zu einer Einigung zu kommen.

Kritiker: Weselsky kein geeigneter Verhandlungspartner

Kritik kam auch vom rheinland-pfälzischen CDU-Chef Christian Baldauf. Er forderte den GDL-Chef auf, "die Notbremse zu ziehen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren". Die kurzfristige Streikansage sei unverhältnismäßig. Auch müssten die Bahnreisenden und der Wirtschaftsstandort Deutschland schlussendlich die Folgen des Streiks tragen.

Auch der frühere Oberbürgermeister von Hannover und erfahrene Schlichter, Herbert Schmalstieg (SPD), äußerte im SWR scharfe Kritik an GDL-Chef Claus Weselsky. Es habe ein Angebot der Moderatoren gegeben, das Weselsky abgelehnt habe. "Man kann aber nur zu einem Ergebnis kommen, wenn man verhandelt", sagte Schmalstieg.

Nie habe es einen Tarifkonflikt gegeben, wo eine Seite alle Forderungen habe durchsetzen können. Die GDL müsse an den Verhandlungstisch zurückkehren. "Und wenn es mit Herrn Weselsky nicht klappt, dann wird es Zeit, dass er sehr schnell geht und dass man ihn für weitere Verhandlungen auswechselt", so Schmalstieg. Es gehe nicht, dass die Bahnreisenden weiter durch den GDL-Chef "in Geiselhaft" genommen würden.