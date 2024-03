Pendler und Schüler müssen in dieser neuen Streikwoche wieder sehr flexibel und geduldig sein. Größere Staus auf der Straße sind bisher jedoch ausgeblieben.

Eine Sprecherin der Polizei Worms berichtet, dass es auf den Straßen relativ ruhig geblieben sei. Die Polizei habe nicht eingreifen und den Verkehr leiten müssen, da es nirgends zu größeren Staus oder Behinderungen gekommen sei. Auch ein Mainzer Polizeisprecher sagte, die Lage auf den Straßen sei "polizeilich nicht auffällig gewesen".

Noch bis in die Nacht streikt die Lokführergewerkschaft GDL - im aktuellen Tarifstreit bereits zum sechsten Mal. Der Versuch der Bahn, mit einem Eilantrag gegen den Streik der GDL vorzugehen, war am Montag vom Arbeitsgericht Frankfurt abgelehnt worden.

Viele Güter-, Regional- und Fernzüge fallen aus. Nicht betroffen von dem Streik sind private Unternehmen wie vlexx aus Mainz. Denn dort gibt es schon einen Tarifabschluss.

Güterverkehr wird ebenfalls bestreikt

Betroffen ist auch das Unternehmen DB Cargo - es hat seinen Sitz in Mainz. Dort hieß es am Montag, der GDL-Streik habe Auswirkungen auf gesamteuropäische Lieferketten. DB Cargo sei führend bei der Belieferung der deutschen Wirtschaft mit Grundstoffen für die Stahl-, Auto- und Chemie-Industrie und 60 Prozent der Züge von DB Cargo würden über mindestens eine EU-Grenze fahren.

Streiks auch am Frankfurter Flughafen

Am Dienstag und Mittwoch hat zudem die Gewerkschaft UFO Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa zu Arbeitskämpfen aufgerufen. Bei Lufthansa geht man davon aus, dass an beiden Tagen in Frankfurt und München etwa 1.000 Flüge ausfallen werden: 600 in Frankfurt und 400 in München.

Im Kreis Alzey-Worms wird Busverkehr lahmgelegt

Auch bei privaten Busunternehmen wie DB Regio wird seit Montag gestreikt - bis zum kommenden Sonntag. Das führt dazu, dass fast der gesamte Schulbusverkehr im Kreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms ausfällt.

Allein im Kreis Alzey-Worms werden 30 Buslinien bestreikt, in Worms wurde am Montag der Stadtverkehr teilweise lahmgelegt.

Auch in Mainz fahren keine Busse von Subunternehmern

In Mainz sind Linien betroffen, die zum Beispiel von DB Regio Mitte ausgeführt werden. Aber nicht alle Busfahrten fallen aus: Die Busse vom Mainzer Hauptbahnhof zum Flughafen Hahn fahren. Das bestätigte das zuständige Unternehmen Bohr-Reisen dem SWR.

Vom Bus-Streik betroffen ist allerdings das gesamte RNN-Verbundgebiet. Das bedeutet, dass in den Kreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach bis Sonntag keine Busse von privaten Subunternehmern fahren.