Großer Empfang in Kaiserslautern: Die FCK-Fans haben ihre verhinderten Pokalhelden gefeiert. Retter in der Not: Mit einer Leine ziehen Polizisten einen Man aus dem Rhein. Unglückliche Basketballer: Die Gladiators Trier steigen nicht auf.

9:25 Uhr Streit um Weinautomat vor Gericht Spontan Lust auf ein Gläschen Wein, aber gerade keine Flasche zur Hand? Für Fälle wie diesen hatte ein Winzer in Bad Kreuznach einen Weinautomaten aufgestellt. Doch die Stadt hat den Betrieb des Automaten verboten. Alkohol im Automaten - das verstößt gegen den Jugendschutz, findet sie. Der Winzer dagegen ist der Ansicht, dass sein Automat genügend Vorrichtungen für den Jugendschutz hat. So geht der Fall heute vor das Verwaltungsgericht Koblenz. Dass sich alle Beteiligten bei einem Gläschen Wein einigen, erscheint unwahrscheinlich. Sendung am Mo. , 27.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:00 Uhr Versicherer: Weniger Unwetter-Schäden in RLP im Jahr 2023 Gerade erst hat das Pfingst-Hochwasser in Teilen des Landes Millionenschäden angerichtet, da kommt diese Meldung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft: Sturm, Hagel und Starkregen haben im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz weniger Schäden angerichtet als im Vorjahr. Die Schadenssumme ging auf 330 Millionen Euro zurück, das waren rund 150 Millionen Euro weniger als noch im Vorjahr. Fast alle Wohnhäuser in Rheinland-Pfalz sind den Versicherern zufolge gegen Sturm und Hagel abgesichert, aber die Hälfte verfüge über keinen Schutz gegen Elementarrisiken wie Starkregen und Hochwasser. Der Verband teilte mit, dass sich viele Hausbesitzer der Bedrohung durch Naturgefahren nicht bewusst seien. In Rheinalnd-Pfalz ist die Diskussion um eine Pflichtversicherung für Elementarschäden nach dem Pfingsthochwasser wieder hochgekocht. Sendung am Mo. , 27.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:40 Uhr 130.000 Menschen beim RheinRadeln Gutes Wetter und Pfingstferien: perfekte Bedingungen für Bewegung im Freien. Etwa 130.000 Menschen haben die Gelegenheit für eine schöne Tour genutzt und waren gestern beim RheinRadeln dabei. Auf der 25 Kilometer langen autofreien Strecke zwischen Worms und Oppenheim waren die Menschen per Fahrrad, Rollschuhen oder zu Fuß unterwegs. Die Polizei war hinterher zufrieden: Es habe keine Unfälle gegeben. Sendung am Mo. , 27.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:30 Uhr Gutgelaunte FCK-Fans machten Party in Berlin Ach, die FCK-Fans - sie sind doch überwiegend fröhliche Gesellen. Weil's so schön war, noch einmal der Rückblick auf den Versuch des Kollegen Marius Müller, vor dem Pokalfinale Bayer Leverkusen - 1. FC Kaiserslautern eine Schalte aus Berlin zu machen.

8:00 Uhr 🌍 Der Blick nach Deutschland und in die Welt Der französische Präsident Emmanuel Macron setzt heute seinen Staatsbesuch in Deutschland fort. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 24 Jahren. Begleitet wird Macron von seiner Frau Brigitte. Nach zweijährigen Verhandlungen will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf ihrer Versammlung der 194 Mitgliedsländer in Genf neue Regeln für Maßnahmen gegen Pandemien festzurren. Die Maßgaben zum Umgang mit der globalen Verbreitung ansteckender Krankheiten sollen nach den Erfahrungen mit dem Coronavirus aktualisiert werden. Die bisherigen Regeln stammen aus dem Jahr 2005. Wer Fan der italienischen Schauspielerin Gina Lollobrigida ist, sollte sich auf den Weg nach Genua machen. Dort werden nämlich heute 400 Kunstwerke, Gemälde und Schmuck der Lollobrigida versteigert.

7:50 Uhr Polizei verhindert rechtsextremistisches Konzert in Kröv "Rechtsextremisten haben in Rheinland-Pfalz keinen Platz." Mit diesen Worten kommentierte Innenminister Michael Ebling (SPD) einen Vorfall am Samstagabend in Kröv an der Mosel. Etwa 20 Menschen hatten sich dort in einem angemieteten Ferienhaus zu einem Konzert mit rechtsextremistischer Musik versammelt. Anwohner riefen die Polizei. Die machte dem Spuk ein Ende: Die Beamten zogen den Stecker, durchsuchten das Haus und nahmen die Personalien der Anwesenden auf. Kröv-Kövenig Mehrere Strafanzeigen eingeleitet RLP-Polizei verhindert offenbar rechtsextremistisches Konzert in Kröv Mit ihrem Einsatz in Kröv hat die Polizei am Samstag ein rechtsextremistisches Konzert verhindert. Das hat der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) mitgeteilt. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz mit Sport SWR RP

7:40 Uhr Binger Polizei rettet Mann aus dem Rhein Dramatische Rettungsaktion am Rhein: Eine Polizeistreife hat am Abend in Bingen einem Mann vermutlich das Leben gerettet. Der 39-Jährige war aus unbekannten Gründen in den Fluss gestürzt. Er hielt sich an einer Eisenkette fest, um nicht von der Strömung mitgerissen zu werden. Passanten alarmierten die Polizei. Diese konnte den Mann schließlich mit einer Rettungsleine aus dem Wasser ziehen. Er wurde leicht unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Gerade noch mal gutgegangen! Sendung am Mo. , 27.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:30 Uhr Prozess um Tod eines Jobcenter-Mitarbeiters Vor dem Landgericht Frankenthal beginnt am Vormittag der Prozess gegen einen 30-Jährigen. Der Vorwurf: Körperverletzung mit Todesfolge. Der Wohnsitzlose soll im vergangenen September in Neustadt an der Weinstraße einem Mitarbeiter des Jobcenters mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer starb an seinen Verletzungen. Der Angeklagte ist dem Gericht zufolge mehrfach vorbestraft. Sendung am Mo. , 27.5.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:20 Uhr ☕ Quiz: Wie gut ist euer Kaffee-Wissen? Auch sehr lecker - die Wiener Melange. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com | GEORG HOCHMUTH Kaum ein Ticker, in dem nicht mindestens einmal das Wort "Kaffee“ fällt, und was läge da näher, als einmal euer Kaffee-Wissen abzufragen (oder vielleicht zu vertiefen)? Kaffeegenuss wird bekanntlich bei unseren österreichischen Nachbarn großgeschrieben. In den zahlreichen Wiener Kaffeehäusern kann man eine Reihe von Kaffeespezialitäten genießen, die im Wesentlichen auf Mokka-Basis beruhen. Von einigen dieser Kaffeekreationen muss ich euch aber zumindest am frühen Morgen abraten, denn sie sind nicht das Richtige zum Wachwerden. Welche Kaffeespezialität enthält Alkohol? Fiaker Einspänner Lipizzaner richtige Antwort: Fiaker

Mögliche Behinderungen oder Staus findet ihr immer aktuell in unserem Verkehrsticker 🚧: Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:40 Uhr Querelen beim Zweckverband "KommZB" Was ist los beim kommunalen Zweckverband "KommZB" in Mainz? Der Verband hat eigentlich die Aufgabe, Landkreise und größere Städte bei der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe zu unterstützen. Doch stattdessen ist man bei KommZB offenbar zu sehr mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Nach SWR-Recherchen ist aktuell ein Drittel der rund 20 Mitarbeiter unter anderem wegen Krankheit nicht im Dienst. Liegt das am schlechten Arbeitsklima? Es gibt Gerüchte über Mobbing - nun kommt die Strafanzeige eines leitenden Mitarbeiters hinzu. Die unbewiesenen Vorwürfe reichen von versuchter Nötigung bis hin zu sexueller Belästigung. Die ganze Geschichte gibt es hier zum Nachlesen: Mainz Mitarbeiter stellt Strafanzeige Kommunaler Zweckverband "KommZB" nach Querelen handlungsunfähig Im Zweckverband "KommZB" in Mainz brodelt es gewaltig. Ein leitender Mitarbeiter hat Strafanzeige gestellt. Es geht u.a um angebliche Nötigung, sexuelle Belästigung und Untreue.

6:15 Uhr Schuss mit Reizstoffpistole auf Mann in Gau-Algesheim Ein Streit zwischen zwei jungen Männern in Gau-Algesheim im Landkreis Mainz-Bingen ist gestern Mittag in Gewalt ausgeartet. Wie die Polizei mitteilte, schoss ein 22-Jähriger einem 21-Jährigen auf offener Straße mit einer Reizstoffpistole ins Gesicht. Anwohner hörten den Schuss und alarmierten die Polizei. Die kam mit allen verfügbaren Kräften an den Tatort, da zunächst niemand wusste, was los war. Helfer kümmerten sich um das Opfer, der junge Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Den mutmaßlichen Täter konnte die Polizei nach kurzer Flucht festnehmen. Sendung am Mo. , 27.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:07 Uhr ☀️ Das Wetter: freundlich und überwiegend trocken So richtiges tolles Ferienwetter wird es in dieser Pfingstferienwoche leider nicht geben. Aber immerhin: Heute beginnt der Tag im Land noch meist sonnig. Nur im Norden und Nordwesten kann es mal einen Regenschauer geben, kündigte SWR-Wetterexperte Sven Plöger am Sonntagabend in seiner Vorhersage an: Video herunterladen (29,5 MB | MP4)

6:05 Uhr ⚽ Tausende FCK-Fans empfangen die verhinderten Pokalhelden Na, liebe FCK-Fans, schon wieder fit nach dem DFB-Pokalendspiel am Samstag und der Feier mit der Mannschaft gestern 🎉? Was war das für ein großartiges Fußballereignis 😁! Auch wenn es mit dem Pokalsieg letztlich nix geworden ist: Die Roten Teufel haben sich wirklich gut geschlagen in Berlin. Doch ach, während tausende Fans in Kaiserslautern gestern ihre Mannschaft gefeiert haben, wollte bei den Jungs erst mal nicht so recht Feierlaune aufkommen. Auch wenn Bayer Leverkusen der glasklare Favorit war - die 0:1-Niederlage tat dann doch weh. Schaut mal in die Gesichter der Spieler: Vielleicht braucht es ein paar Tage, bis die Mannschaft realisiert, was sie da eigentlich geschafft hat. Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) hatte es gestern beim Empfang des Teams auf den Punkt gebracht: Leverkusen hat den Pokal, aber ihr habt die Herzen gewonnen, so Kimmel. Sendung am So. , 26.5.2024 21:45 Uhr, SWR Sport, SWR