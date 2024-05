Mordprozess in Zweibrücken: Mann soll Frau "heimtückisch" getötet haben

Aus Eifersucht und Wut soll in Zweibrücken ein Mann seine Frau im Dezember umgebracht haben. Das wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor und hat ihn deshalb angeklagt. Am Landgericht in Zweibrücken beginnt nun der Prozess.

Der 36-Jährige soll erfahren haben, dass ihn seine Ehefrau mit einem anderen Mann betrügt. Deshalb sei er ihr im Dezember vergangenen Jahres in den Keller des Mehrfamilienhauses in Zweibrücken gefolgt, in dem beide gemeinsam lebten. Dort habe er sie gezielt von hinten mit einem Gegenstand mehrmals heftig auf den Kopf geschlagen.

Mord in Zweibrücken? Frage nach der Tatwaffe

Nachdem sie wehrlos am Boden lag, habe er mit einer noch unbekannten Tatwaffe auf seine Frau eingestochen und ihr dabei 16 Stich- und Schnittverletzungen im Gesicht und am Hals zugefügt. Die Frau sei an diesen Verletzungen noch am Tatort verstorben.

Urteil im Mordprozess von Zweibrücken im Juli?

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken spricht von einem Mord aus heimtückischen und "niedrigen Beweggründen". Für den Prozess sind neun Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte im Juli gesprochen werden.