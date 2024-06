per Mail teilen

Das Mainzer Schloss-Gymnasium bekommt heute einen Preis für seine sauberen Schultoiletten. Seit Monaten überwachen Oberstufenschüler, dass sie nicht dreckig gemacht werden.

Das Mainzer Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss wurde nach Berlin eingeladen - zum 1. Deutschen Schultoilettengipfel. Dort bekommt die Schule einen Sonderpreis. Nach Angaben der German Toilet Organization wird sie für die Einbindung der Medien ausgezeichnet. Das Gymnasium hatte vor wenigen Monaten eine Art Toilettenwache eingeführt.

Schultoiletten am Schlossgymnasium wurden generalsaniert

Hintergrund war, dass die Stadt die Schultoiletten grundsaniert hatte. Damit sie nicht gleich wieder verschmutzen, dachte sich die Schule ein Überwachungssystem aus. In den ersten Wochen nach Wiedereröffnung verbrachten Mitglieder der Schulleitung die große Pause in den Toiletten, um aufzupassen, dass dort niemand Blödsinn macht und alles sauber bleibt. Dann übergaben die Lehrer die Verantwortung an die Schülerschaft, genauer gesagt, die 12. Jahrgangsstufe.

12. Jahrgangsstufe sorgt für ausreichend Klopapier

Die "Großen" stehen seitdem im Vorraum der Toiletten und mahnen die "Kleinen" zu Sauberkeit. Zudem sorgen sie dafür, dass genügend Seife und Toilettenpapier da ist. Bisher scheint dieses System zu funktionieren, die Toiletten sind ungewohnt sauber. Zum Ende des Schuljahrs wird es eine Umfrage am Schlossgymnasium geben, in der abgefragt wird, wie zufrieden Schüler und Lehrer mit dem System sind. Sollte es Zustimmung geben, dann bekommen die 12er einen finanziellen Zuschuss zu ihrem Abiball im nächsten Jahr.