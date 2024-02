Das Mainzer Schlossgymnasium hat neue Toiletten. Damit sie nicht - wie die alten - verdrecken, wurde ein ungewöhnlicher Toilettenservice engagiert. Er besteht aus Zwölftklässlern.

Die Schultoiletten im Souterrain des Mainzer Gymnasiums am Kurfürstlichen Schloss waren mal "ein grausamer Ort". So beschreibt es Schülervertreter Maxim Pötz. Dreckig, vollgeschmiert und überall Aufkleber. Das soll nicht sein, dachte sich die Stadt Mainz und sanierte im vergangenen Jahr die stillen Örtchen, die immerhin von gut 1.000 Schülerinnen und Schülern genutzt werden.

In der Bauphase diente ein Container als Übergangslösung. Das machte alles noch schlimmer, berichtet Schulleiterin Cornelia Groß: "Da wurde schon viel kaputt gemacht. Alle Griffe, die abgerissen werden konnten, wurden abgerissen." Auch ganze Kloschüsseln seien zerstört worden. Man habe sogar Pflanzen in den Toiletten gefunden.

Zwölftklässler übernehmen Toilettenservice

Ende des Jahres wurden die neuen, aufwändig sanierten Toiletten eröffnet. Und damit sie so sauber blieben, hat sich die Schulleitung eine Lösung einfallen lassen. Die Schulgemeinschaft selbst sollte verantwortlich sein für die Sauberkeit auf den stillen Örtchen. Nachdem zunächst die Schulleitung selbst in den Pausen auf den Toiletten aufgepasst hatte, hat sich inzwischen die zwölfte Klasse des Gymnasiums bereit erklärt, den Toilettenservice zu übernehmen.

Die Toiletten am Schlossgymnasium in Mainz sind modern und neu. SWR G.Schlenk

Sie sind jetzt unter anderem dafür verantwortlich, dass genügend Seife und Papier da ist und achten darauf, dass sich die Schülerschaft an die Regeln hält. Dazu stellen die Zwölfer in den Pausen eine Art Wache in den Toiletten. Diese Toilettenwächter sind an einem farbigen Band erkennbar. Wer sich nicht an die Regeln hält, der wird ermahnt und, wenn nötig, der Lehreraufsicht gemeldet.

Gesamte Stufe hält Toilettenwache

Maxim Pötz aus der zwölften Klasse beispielsweise sorgt dafür, dass "niemand mit Papier wirft oder auf den Boden pinkelt". Nicht alle Mitglieder der Stufe hätten für die Einrichtung des Toilettenservice gestimmt, aber trotzdem machen alle mit. Das Projekt scheint zu funktionieren, denn die Toiletten sind sauber.

Zuschuss zum Abiball als Belohnung

Aber das ist nicht der einzige Vorteil für die Zwölfer. Zum Ende jedes Halbjahres stimmt die komplette Schülerschaft des Schlossgymnasiums ab, ob die Toilettenwächter ihre Arbeit gut gemacht haben. Falls ja, gibt es im kommenden Jahr eine Belohnung. Die Stufe erhält dann vom Förderverein einen großen Batzen Spendengeld - immerhin gut 3.000 Euro. "Damit finanzieren wir unseren Abiball", freut sich Maxim Pötz schon jetzt, "das ist eine Win-Win-Situation."

Toiletten sind ein Spiegelbild der Schulgemeinschaft.

Saubere Toiletten gegen Geld für den Abiball. Für die Schulgemeinschaft ist es eine tolle Sache, merkt auch Schulleiterin Cornelia Groß an: "Schultoiletten sind ein Spiegelbild der Schulgemeinschaft." Demnach ist das gesellschaftliche Klima am Schlossgymnasium mittlerweile intakt. Damit das so bleibt, hat sich die Schule noch einen besonderen Clou ausgedacht. Die Aufgabe der Schulwächter wird quasi weitervererbt. Im nächsten Jahr übernehmen die jetzigen Elfer. Und auch ihnen winkt dann ein ordentlicher Zuschuss zum Abiball.