Neues Klo-Konzept für die Stadt Mainz

Die öffentlichen Toiletten in der Stadt Mainz sind häufig dreckig, nicht barrierefrei oder kaputt. Das soll sich bald ändern.

Die Bestandsaufnahme ist ernüchternd: Eine externe Firma hat in den vergangenen Monaten die 26 öffentlichen Toiletten in Mainz genau unter die Lupe genommen. Untersucht wurden Auffindbarkeit, Barrierefreiheit, Öffnungszeiten, baulicher Zustand und Sauberkeit der Toiletten.

Neubau der Klos statt Sanierung

Festgestellt wurde, dass sich mehr als drei Viertel der Anlagen in einem lediglich „ausreichenden bis unzumutbaren Zustand“ befinden. Fünf Anlagen seien nicht barrierefrei. Zudem habe die Untersuchung ergeben, dass alle öffentlichen Toilettenanlagen in Mainz zu klein sind. Deswegen sollen alle neu gebaut und nicht saniert werden.

Online-Befragung: Bürger sind unzufrieden

Neben der Bewertung der Toiletten-Situation durch die externe Firma wurden auch die Bürgerinnen und Bürger befragt. An der Online-Umfrage hatten sich laut Stadt fast 2.000 Mainzerinnen und Mainzer beteiligt. Ergebnis: Die Menschen beschweren sich, dass in Parks, der Innenstadt und am Rheinufer Toilettenanlagen fehlen. Sie konnten auch Vorschläge für neue Standorte machen.

Wir wollen und werden unsere Toilettensituation verbessern.

Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung berücksichtigen

Um Menschen mit Beeinträchtigungen eine bessere Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen, soll eine spezielle Toilettenanlage an einem zentralen Punkt in der Innenstadt gebaut werden. Eine so genannte „Toilette für alle“, so die Wirtschaftsdezernentin. Außerdem werden neue Toilettenanlagen in der ganzen Stadt geplant. Zum Beispiel in der Altstadt, auf dem Lerchenberg oder in Gonsenheim.

Beginn des Neubaus der Toiletten frühestens 2025

Der Umbau der städtischen Toiletten soll rund 4,6 Millionen Euro kosten. Es sei auch ein Wettbewerb zur Außengestaltung der neuen Anlagen geplant. Das Konzept soll final in der Sitzung des Stadtrats am 29. November beschlossen werden.