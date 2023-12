Junge Frau in Zweibrücken wurde offenbar getötet

Tote in Mehrfamilienhaus

In Zweibrücken ist am späten Montagabend in einem Haus die Leiche einer Frau gefunden worden. Bewohner haben sie entdeckt.

Die Leiche der 33-jährigen Frau lag im Keller eines Mehrfamilienhauses in Zweibrücken. Dort haben Bewohner sie entdeckt und die Polizei verständigt. Da der Leichnam nach Angaben der Polizei Spuren von äußerer Gewalteinwirkung aufweist, gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Leiche der Frau aus Zweibrücken wurde obduziert Obwohl die Leiche der 33-Jährigen bereits obduziert wurde, ist - so die Polizei - bislang noch vollkommen unklar, was passiert ist. Auch einen Tatverdächtigen gibt es im Augenblick nicht. Weitere Details will die Polizei derzeit noch nicht herausgeben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.