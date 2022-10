Ludwigshafen: Verurteilter mutmaßlicher Mörder und Vergewaltiger kommt frei

Der 19-Jährige aus Ludwigshafen, der Anfang August vom Landgericht Frankenthal wegen Mordes, Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt wurde, kommt nun auf freien Fuß. Das hat das Oberlandesgericht Zweibrücken verfügt.

Der Anwalt des jungen Mannes sagte dem SWR, sein Mandant werde ohne jegliche Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Anlass ist, dass sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft gegen das Urteil vom 2. August Revision eingelegt hatten. Damit ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Ermittler der Polizei durchsuchen das Gelände am Willersinnweiher nach der Tat am 17. März 2020. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der damals 17-Jährige sein Opfer dorthin gelockt, vergewaltigt und erwürgt hatte. Crash 24/Marco Hanna

Oberlandesgericht Zweibrücken: Verfahren hatte zu lange gedauert

Das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken hatte den Haftbefehl gegen den mittlerweile 19-Jährigen mit der Begründung aufgehoben, er habe durch Verfahrensverzögerungen bereits zu lange in Untersuchungshaft gesessen. Das sei mit dem rechtsstaatlichen Prinzip einer beschleunigten Verurteilung von Straftätern unvereinbar. So sei in einem Zeitraum von fast zwei Jahren lediglich an 57 Tagen verhandelt worden.

Frankenthal: 19-Jähriger im August wegen Mordes, Vergewaltigung und Kindesmissbrauchs verurteilt

Das Landgericht Frankenthal hatte den 19-Jährigen zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er vor zwei Jahren am Willersinnweiher in Ludwigshafen ein 17-jähriges Mädchen vergewaltigt und getötet hatte. Außerdem wurde er wegen Kindesmissbrauchs schuldig gesprochen. Laut Gerichtsurteil hatte er mehrfach Geschlechtsverkehr mit Mädchen, die jünger als 14 Jahre waren.

Anwalt des noch nicht rechtskräftig Verurteilten: Es bestehe keine Fluchtgefahr

Der Verteidiger des jungen Mannes sieht nach eigenen Angaben keinen Anlass, warum sein Mandant fliehen sollte. Er habe ein familiäres Umfeld und für eine Flucht auch kein Geld. Außerdem habe er bereits in der Untersuchungshaft zweieinhalb Jahre seiner zehnjährigen Jugendstrafe verbüßt. Bei guter Führung könne er nach fünf Jahren beantragen, aus der Haft entlassen zu werden. Folglich blieben ihm also unter Umständen nur noch zweieinhalb weitere Jahre Haft.

Frankenthal: Staatsanwaltschaft fordert Prüfung von Sicherheitsverwahrung

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal fordert in ihrer Revision, dass in dem Urteil eine "vorbehaltene Sicherheitsverwahrung" aufgenommen wird. Das bedeutet, dass während der Haftzeit in einem gesonderten Verfahren festgestellt werden kann, dass eine Wiederholungsgefahr besteht und der Verurteilte auch nach dem Verbüßen seiner Haftstrafe weiter unter Aufsicht bleiben muss.