Vor dem Landgericht Zweibrücken beginnt heute der Prozess gegen eine Frau wegen versuchten Totschlags. Die Ermittler sind überzeugt: Sie wollte ihren Mann absichtlich anfahren.

Die Tat soll sich nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in einer Nacht im vergangenen September in Clausen im Kreis Südwestpfalz zugetragen haben. Es soll zwischen den Eheleuten - einer 55-jährigen Frau und ihrem 50-jährigen Ehemann - zum Streit gekommen sein. Der Mann soll daraufhin die gemeinsame Wohnung verlassen haben und sich auf eine Holzbank an einem Wirtschaftsweg bei Clausen gesetzt haben.

Frau soll frontal und ungebremst auf ihren Mann zugefahren sein

Laut Staatsanwaltschaft fuhr die Frau ihrem Mann mit dem Auto hinterher - um ihr Handy zurück zu verlangen, das der Ehemann mitgenommen hatte. Nachdem er es zurückgegeben habe, sei die Frau zunächst wieder Richtung Straße gefahren. Dort habe sie das Auto gewendet und sei mit rund 30 km/h frontal und ohne zu bremsen auf ihren Mann zugefahren.

Beim Aufprall sei die Sitzgruppe aus dem Fundament gerissen worden - der Ehemann wurde eingeklemmt. Er erlitt schwere Beinverletzungen und musste deswegen mehrere Monate im Rollstuhl sitzen. Für den Prozess sind mehrere Sitzungstage angesetzt.