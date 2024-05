Demokratiefest in Neustadt: Preis für russische Aktivistin

Am Donnerstag beginnt in Neustadt an der Weinstraße das viertägige Demokratiefest. Dort werden zahlreiche prominente Politiker erwartet. Der Hambacher Freiheitspreis geht an eine russische Menschenrechts-Aktivistin.

Das Demokratiefest steht in diesem Jahr unter dem Motto "Europa - gelebte Solidarität". Dazu gibt es in der Innenstadt von Neustadt und auf dem Hambacher Schloss ein buntes Programm, darunter Theateraufführungen, Konzerte und Podiumsdiskussionen. Die Stadt rechnet bei der viertägigen Veranstaltung mit mehreren tausend Besuchern. Stadt Neustadt verleiht Hambacher Freiheitspreis Am Freitag verleiht die Stadt Neustadt zum zweiten Mal den "Hambacher Freiheitspreis 1832" im Hambacher Schloss. Er geht an die russische Menschenrechts-Aktivistin Irina Scherbakowa. Die 75-Jährige ist Gründungsmitglied der Menschenrechtsorganisation Memorial, die 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Den Preis bekommt Scherbakowa vom vorherigen Preisträger überreicht: dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck (parteilos). Sie kennen sich schon: Die russische Menschenrechts-Aktivistin Irina Scherbakowa und Ex-Bundespräsident Joachim Gauck (parteilos) dpa Bildfunk Picture Alliance Auch Samstag und Sonntag erwartet die Besucher ein volles Programm. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) diskutiert am Samstagabend mit weiteren Gästen zum Thema Verschwörungstheorien. Auf dem Hambacher Schloss werden am Sonntagvormittag neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auch der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) und Neustadts OB Marc Weigel (FWG) erwartet. Am Mittag tritt Kabarettist Florian Schroeder zur Frage "Warum wir das Böse brauchen" auf. Tagesschausprecher Constantin Schreiber spricht im Casimirianum in der Neustadter Innenstadt. Er verrät, wie er trotz schlechter Nachrichten und vieler Krisen optimistisch bleibt. Die Stadt Neustadt hat das gesamte Programm im Internet veröffentlicht. 2022 versammelten sich Demonstranten am Rande des Demokratiefests Bernhard Kliewer, aus Zur-Sache RP Neustadt auf Proteste am Rande von Demokratiefest vorbereitet Auch auf mögliche Proteste ist die Stadt vorbereitet. Beim vergangenen Demokratiefest 2022 musste sogar eine Veranstaltung unterbrochen werden, weil sich rund 3.000 weiß gekleidete Protestierende unangemeldet versammelt hatten und zum Hambacher Schloss gezogen waren. Dabei sollen sie teilweise Festgäste beleidigt und bedrängt haben. Die Stadt erwartet nach eigenen Angaben dieses Jahr allerdings keine größeren Störungen.