Prozessbeginn in Frankenthal: Tödlicher Angriff auf Jobcenter-Mitarbeiter

Ein 30-Jähriger soll in Neustadt einem Jobcenter-Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer starb später an einer Hirnblutung. Am Vormittag startet der Prozess vor dem Landgericht Frankenthal.

Der Angeklagte soll im September 2023 einen Streit mit dem Jobcenter-Mitarbeiter angefangen haben, heißt es in der Anklage. Das Opfer sei gerade in Neustadt auf dem Weg zur Arbeit gewesen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll der Angeklagte seinem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Durch die Schläge erlitt der Jobcenter-Mitarbeiter eine Hirnblutung, an der er schließlich zwei Tage später starb. Die Schläge waren wohl tödlich, weil das Opfer an Leukämie litt - ohne von der eigenen Erkrankung zu wissen. Verteidigung: 30-Jähriger hat Jobcenter-Mitarbeiter nicht getötet Der Verteidiger kündigte bereits an, dass es ein paar "Überraschungen" im Gerichtssaal geben werde. Eine hat er schon verraten: Sein Mandant habe gar nicht zuschlagen können, weil er dem Opfer an dem Tag überhaupt nicht begegnet sei. Für die Version der Verteidigung würde laut der Verteidigung auch sprechen, dass keiner der Zeugen den Angeklagten auf den Bildern einer Überwachungskamera eindeutig wiedererkannt hat. Der 30-Jährige war wohl zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts gefilmt worden, aber nicht direkt am Tatort. Für den Prozess vor dem Landgericht Frankenthal sind acht Verhandlungstage angesetzt SWR Landgericht Frankenthal: 30-Jähriger ist polizeibekannt Der 30-Jährige und das Opfer sollen sich schon vor der Tat begegnet sein. Allerdings das letzte Mal bereits ein paar Jahre zuvor. Der Anwalt bezeichnet das Opfer als jemanden, der andere gerne zurechtgewiesen haben soll. Der Angeklagte ohne festen Wohnsitz war nach Angaben des Landgerichts Frankenthal bei der Polizei bekannt: Zuletzt soll er unter anderem bei seinen Großeltern trotz eines Hausverbots eingedrungen sein und dort die Einrichtung zertrümmert haben. Der Schaden lag bei rund 4.000 Euro. Seit Dezember sitzt der Mann in Haft - weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat.