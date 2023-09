Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:58 Uhr Tödlicher Unfall in der Pfalz Traurige Meldung kurz vor Tickerende: Bei Bobenheim-Roxheim ist nach Angaben der Polizeiinspektion Frankenthal am Abend ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Ursache dafür ist noch unklar. Obwohl der Rettungsdienst schnell an der Unfallstelle war, erlag der Mann seinen Verletzungen.

9:55 Uhr Tipps fürs Wochenende Vom Mainzer Late Light Festival hatte ich euch schon berichtet. Der Start des Krimi-Festivals im Westerwald stand heute auch schon im Newsticker, ebenso der Hinweis auf die Spiele von Mainz 05 und dem FCK. Aber es ist natürlich noch viel mehr los am Wochenende in Rheinland-Pfalz. Hier ein paar Tipps, die vielleicht interessant sind für euch: In Worms startet am Samstag um 14 Uhr das erste Altstadtfest. Dort gibt es unter anderem einen Nachbarschafts-Flohmarkt, Live-Musik, verschiedene Essensspezialitäten, Angebote für Kinder und vieles mehr. Am Sonntag eröffnet eine Playmobil-Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Die kleinen Plastikfiguren feiern ihr 50-jähriges Jubiläum. Bilder und ein Video findet ihr in diesem Artikel oder direkt hier im Reel der Kolleginnen und Kollegen von Social Media: Nicht nur Mainz leuchtet derzeit. Denn in Trier startet heute das Lichtkunstfest Illuminale. Das Lichtkunstprojekt thematisiert die mittelalterlicher Geschichte der Stadt. Bespielt wird unter anderem der Kreuzgang des Doms und der Platz der Menschenwürde wird in Nebel getaucht. Lange ist die Bundesgartenschau in Mannheim nicht mehr geöffnet. Offiziell endet sie am 8. Oktober. Bislang waren rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher dort. Was ihr dort sehen und erleben könnt, lest ihr hier. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 29.9.2023 um 6:30 Uhr.

9:49 Uhr Umweltministerium prüft Wolf-Abschuss Das rheinland-pfälzische Umweltministerium lässt prüfen, ob ein auffällig gewordener Wolf im Kreis Altenkirchen abgeschossen werden soll. Es seien entsprechende Schritte eingeleitet worden. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord sei angewiesen worden, ein Prüfverfahren zu beginnen, so ein Sprecher des Ministeriums. Der Grund: Der Wolf soll am 8. September in Mehren (Landkreis Altenkirchen) vier Schafe getötet haben. Dabei soll er einen speziellen Weidezaun überwunden haben, der Wölfe eigentlich fernhalten soll. Das sei landesweit zum ersten Mal vorgekommen, so das Ministerium. Wenn der Wolf noch einmal einen solchen Zaun überwinden oder sich Menschen nähern sollte, wird er als sogenannter "Problemwolf" eingestuft. Dann müsste er abgeschossen werden. Die Behörde prüft nun den Fall genau und schaut, ob weitere Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Wolf bekannt sind. Über dieses Thema bericht SWR1 Rheinland-Pfalz am 23.9.2023 um 10 Uhr.

9:30 Uhr Zu gut für die Tonne In ganz Deutschland fängt heute eine Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung an. In Firmen, Kitas und Schulen soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass noch immer viel zu viele Nahrungsmittel in Deutschland weggeworfen werden, die eigentlich noch essbar sind. Mehr Infos zur Aktion findet ihr im Audio:

8:50 Uhr Bahn-Fahrplanwechsel: Von Lautern an die Ostsee, von Mainz nach Salzburg Der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn bringt ab 10. Dezember auch für Bahnreisende in Rheinland-Pfalz einige Neuerungen. So wird unter anderem ein ICE-Sprinter von Saarbrücken unter anderem über Kaiserslautern und Frankfurt nach Berlin ab März 2024 samstags und sonntags umsteigefrei an die Ostsee bis nach Greifswald, Stralsund und nach Rügen (Ostseebad Binz) fahren. Diese Tagesreise hat in der Gegenrichtung jedoch Frankfurt als Endstation. Dort müssten Reisende nach Kaiserslautern - Stand jetzt - noch einmal umsteigen. Neu ist auch eine Nachtzugverbindung von Koblenz und Mainz nach Berlin oder Salzburg. Der Nachtzug fährt beispielsweise um 23:25 Uhr ab Koblenz und 0:36 Uhr ab Mainz. Planmäßige Ankunft in Berlin ist 9:16 Uhr und in Salzburg 7:26 Uhr. "Diese Verbindungen werden anfangs dreimal die Woche, ab Herbst 2024 dann täglich fahren", teilte die Bahn mit. Auch von und nach Zürich gebe es weiterhin Nachtzugverbindungen aus dem Mittelrheintal. Auf der Mittelrheinstrecke werden insgesamt mehr ICE-Züge unterwegs sein, unter anderem, weil Intercity-Verbindungen ersetzt werden sollen. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 29.9.2023 um 9 Uhr.

8:21 Uhr Prozess nach möglicher Vergewaltigung im Palastgarten Trier Ein Mann aus Bitburg muss sich ab 8:30 Uhr wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung im Trierer Palastgarten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine Frau, mit der er zuvor einvernehmlichen Sex hatte, an einem Juniabend gegen ihren Willen missbraucht zu haben. Die Frau soll zuvor Alkohol und Drogen genommen haben. Deshalb habe sie sich nicht mehr wehren oder Nein sagen können. Als sie versuchte, aufzustehen, habe der heute Angeklagte das verhindert. Sollte er wegen Vergewaltigung verurteilt werden, drohen ihm laut Strafgesetzbuch sechs Monate bis fünf Jahre Gefängnis. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 29.9.2023 um 7:30 Uhr.

8:03 Uhr Kot-Attacken-Mann wegen Drogenhandels in U-Haft Der Mann, der die AfD-Politikerin Beatrix von Storch Ende August in Daun (Landkreis Vulkaneifel) mit Kot beschmiert hat, sitzt in U-Haft. Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz bestätigte, ist der 35-Jährige jedoch nicht wegen des Angriffs auf die Abgeordnete, sondern wegen des Verdachts auf bewaffneten Drogenhandel in Gewahrsam. Die Polizei war bereits Anfang September bei einer Wohnungsdurchsuchung auf 140 Marihuana-Pflanzen, rund 1,8 Kilogramm fertiges Marihuana, weitere kleinere Mengen anderer Drogen und ein Jagdmesser gestoßen. Daraufhin wurde der Mann verhaftet. Das Portal t-online hatte zuerst darüber berichtet. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 29.9.2023 um 7:30 Uhr.

7:49 Uhr Erneuerbare Energiequellen bei über 50 Prozent Mehr als die Hälfte des Stroms in Deutschland ist dieses Jahr bislang aus erneuerbaren Energiequellen gekommen. Das zeigen vorläufige Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Strom aus Sonne und Wind haben demnach 52 Prozent des deutschen Stromverbrauchs gedeckt. Das liegt laut BDEW vor allem an immer mehr Photovoltaikanlagen am Netz. Der Verband sagt aber auch, dass Deutschland weiter Gaskraftwerke für sonnen- und windarme Zeiten braucht. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack Doch wo Licht ist, gibt es - ist ja klar - auch Schatten. Auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion im Mainzer Landtag antwortete die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP), dass es in unserem Bundesland mehr als 1.280 Normalladesäulen für Elektrofahrzeuge gibt. Dazu kommen etwa 490 Schnellladesäulen. Wo da der Schatten ist? Im Vorjahr lagen die Zahlen in Rheinland-Pfalz bei 1.790 Normalladepunkten und 591 Schnellladestationen. Von Ausbau an dieser Stelle also keine Spur. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 29.9.2023 um 7 Uhr.

7:39 Uhr Klare Sache für Mainz 05 und FCK am Wochenende? Auf dem Papier sind die Spiele der beiden rheinland-pfälzischen Top-Klubs am Wochenende schon vor dem Anpfiff entschieden: Mainz 05 hat als Tabellenletzter bisher keinen Sieg eingefahren und den Zweiten der Fußball-Bundesliga Bayer Leverkusen zu Gast. Die Werkself hat in dieser Saison noch gar nicht verloren und in fünf Spielen schon 17 Tore geschossen. Warum die Mainzer in dem Spiel vor ausverkauftem Stadion trotzdem eine Chance auf eine Wende sehen, lest ihr hier im Artikel meiner Sport-Kollegin. Ganz anderes Bild beim 1. FC Kaiserslautern, eine Liga tiefer. Die Roten Teufel stehen mit 13 Punkten aus sieben Spielen auf einem sehr ordentlichen vierten Platz. Sie müssen am Sonntag beim VfL Osnabrück ran. Die Niedersachsen rangieren in der 2. Fußball-Bundesliga derzeit mit einem Pünktchen auf dem letzten Platz.

7:13 Uhr 15-Jährige auf Bundesstraße von Auto erfasst Auf der B420 bei Undenheim (Landkreis Mainz-Bingen) ist gestern Abend ein 15-jähriges Mädchen auf seinem Fahrrad schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr das Mädchen auf einem Feldweg, der die Bundesstraße kreuzt. Als sie die Straße überquerte, wurde sie von dem Auto eines 18-Jährigen erfasst. Das Mädchen wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in die Mainzer Uniklinik gebracht. Die B420 war für mehrere Stunden gesperrt. Wie es genau zu dem Unfall kam, wird jetzt ermittelt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 29.9.2023 um 6:30 Uhr.

7:06 Uhr Und sonst so am 29. September? 1908: Der Deutsche Emanuel Lasker verteidigt den Weltmeistertitel im Schach durch einen Sieg gegen seinen Landsmann Siegbert Tarrasch. Vielleicht ja etwas, wo der junge Rheinhesse und Top-Schachspieler Vincent Keymer auch irgendwann steht? 1991: Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen verliert die SPD die absolute Mehrheit und kann erstmals seit 20 Jahren nicht allein regieren. 20 Jahre Alleinregierung - heute in Deutschland auf Landesebene nicht im Ansatz vorstellbar. 2008: Nachdem der US-Kongress den mühsam verhandelten 700 Milliarden US-Dollar schweren Rettungsplan für die Finanzbranche abgelehnt hat, verliert der Dow Jones an einem Handelstag 6,98 Prozent. Bei dem Verlust von 777,68 Punkten handelt es sich um den höchsten absoluten Einbruch seit Bestehen des Index.

6:55 Uhr Hydrant umgenietet - 15 Meter hohe Fontäne In Wachenheim (Landkreis Bad Dürkheim) musste gestern Nachmittag die Feuerwehr wegen einer 15 Meter hohen Wasserfontäne ausrücken. Das Wasser schoss aus einem Hydranten auf die Straße. Den hatte nach Polizeiangaben wohl ein Autofahrer gerammt und war davongefahren. Die Wachenheimer Feuerwehr konnte das Wasser schließlich abstellen. Am Hydrant entstand ein Schaden von etwa 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Wir haben leider (noch) kein Foto. Falls ihr eins gemacht habt, teilt es gerne hier mit uns. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 29.9.2023 um 6:30 Uhr.

6:42 Uhr SWR1 Hitparade geht zu Ende Langsam aber sicher geht's bei den Top 1.000 von SWR1 auf die Zielgerade. Seit Montagmorgen um 7 Uhr laufen die Titel, die die Hörerinnen und Hörer gewählt haben. Heute Abend um 19 Uhr ist dann alles vorbei. Habt ihr die Hitparade verfolgt? Ich habe zumindest immer mal wieder reingehört - denn wann sonst laufen Stücke in voller Länge, die es sonst nie ins Programm schaffen würden? Nun gut, auf der Zielgeraden heute könnten es vermutlich viele SWR1-Klassiker geschafft haben, aber es kommt auch immer wieder zu Überraschungen: So landete 2022 das Palzlied von den "anonyme Giddarischde" auf Platz 2 und musste sich nur Bohemian Rhapsody von Queen geschlagen geben. Wenn ihr das Finale heute nicht verpassen wollt, macht das Radio an oder hier den Livestream mit Kamera ins Gläserne Studio in Neuwied:

6:34 Uhr Mainzer müssen draußen duschen und aufs Klo Das ist ein Aufreger, der auch über Mainz hinaus interessiert (das zeigen zumindest die Klickzahlen): In einem Hochhaus in Mainz-Weisenau müssen die Wasserleitungen saniert werden. Für die 50 Bewohnerinnen und Bewohner hat das große Folgen, denn Duschen und Toiletten werden abgestellt. Die Anwohnenden müssen deshalb fürs Duschen und anderweitige Geschäfte in Container vor das Gebäude ausweichen. Der Ärger vor Ort ist groß: Video herunterladen (63,4 MB | MP4)

6:21 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will heute eine engere Zusammenarbeit mit den früheren Sowjetrepubliken Zentralasiens einläuten. Erstmals wird er die Staatschefs von Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan zu einem gemeinsamen Gipfeltreffenim im Kanzleramt empfangen. Bei einem Arbeitsessen wird es um die Vertiefung der wirtschaftlichen und strategischen Beziehungen gehen. Die bisher stark unter Russlands Einfluss stehenden Staaten haben für Deutschland unter anderem wichtige Rohstoffe zu bieten. Das Unterhaus des spanischen Parlaments stimmt erneut über die Kandidatur des bisherigen konservativen Oppositionsführers Alberto Núñez Feijóo für das Amt des Ministerpräsidenten ab. Feijóos Volkspartei PP hatte die vorgezogene Parlamentswahl am 23. Juli vor den Sozialisten (PSOE) von Ministerpräsident Pedro Sánchez gewonnen. Im ersten Durchgang scheiterte er am Mittwoch, heute würde ihm die einfache Mehrheit reichen. Sollte die Kandidatur von Feijóo abgelehnt werden, könnte der amtierende Regierungschef Pedro Sánchez sein Glück versuchen. Das Gebäudeenergiegesetz dürfte heute den Bundesrat passieren. Erwartet wird aufgrund der Mehrheitsverhältnisse, dass die Länderkammer keinen Einspruch gegen das Gesetz einlegt. Der Bundestag hat das Gesetz bereits verabschiedet. Das Gebäudeenergiegesetz zielt darauf ab, durch einen Austausch von Öl- und Gasheizungen Schritt für Schritt das Heizen in Deutschland klimafreundlich zu machen. Es sieht vor, dass künftig jede neu eingebaute Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Das Gesetz soll Anfang 2024 in Kraft treten - aber unmittelbar erst einmal nur für Neubaugebiete gelten.

6:11 Uhr Drei Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf der A1 Der Fahrer eines Lieferwagens hatte gestern Abend auf der A1 zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Anschlusstelle Mehring ein Stauende übersehen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er nahezu ungebremst auf einen Pkw auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen vor ihm stehenden Lastwagen geschoben. Die Pkw-Fahrerin und ihr Beifahrer wurden in ihrem Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Auch der Fahrer des Lieferwagens kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die A1 war in Richtung Saarbrücken für rund fünfeinhalb Stunden gesperrt. Über dieses Thema berichtet SWR4 Rheinland-Pfalz am 29.9.2023 um 6:30 Uhr.

6:07 Uhr Mainz leuchtet beim "Late Light Festival" Das sah schon klasse aus, was da gestern in Mainz auf den Dom, das Staatstheater und weitere Gebäude entlang der Ludwigsstraße projiziert wurde. Bis Samstagabend werden die Gebäude noch mit Videoprojektionen bestrahlt, die Studierende mehr als ein Jahr lang für das "Late Light Festival" vorbereitet haben. SWR Mehr Infos und später auch noch mehr Bilder findet ihr hier in diesem Artikel. Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell RP am 28.9.2023 um 19:30 Uhr.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit legt am Vormittag Zahlen zum rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt im September vor. Im August waren 115.200 Frauen und Männer im Bundesland arbeitslos. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,1 Prozent. Am Abend wird die 75. Deutsche Weinkönigin gewählt. Mit Lea Baßler (Pfalz) und Sarah Röhl (Mosel) greifen auch zwei Rheinland-Pfälzerinnen nach der Krone. Die anderen drei Kandidatinnen stammen aus den Weinbauregionen Franken, Baden und Rheingau. Die fünf jungen Damen müssen im Finale im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße Fachwissen, Schlagfertigkeit und Persönlichkeit beweisen. Eine Jury und das Publikum bestimmen nach der Show, wer als Botschafterin der Branche künftig rund 15.000 deutsche Winzerinnen und Winzer ein Jahr lang vertritt. Das SWR Fernsehen überträgt die Veranstaltung live ab 20:15 Uhr. Heute beginnt das Westerwälder Krimifestival. Viele Autorinnen und Autoren werden auf Einladung der Gemeinschaftsinitiative "Wir Westerwälder" an teils durchaus ungewöhnlichen Schauplätzen aus ihren Werken lesen. Das Krimifestival geht bis zum 14. Oktober.

6:01 Uhr Das Wetter: Wolken verdecken den goldenen Herbst 🌦 Heute macht das uneingeschränkt sonnige Herbstwetter mal etwas Pause! Stattdessen erwarten uns teils dichte Wolken, die vor allem im Norden und Westen von Rheinland-Pfalz spätestens am Nachmittag auch Schauer ins Land bringen. Immerhin: Die Kaltfront ist nur schwach. Die Höchstwerte liegen immer noch zwischen 20 und 27 Grad, sagt Meteorologin Claudia Kleinert. Und kommende Woche geht es dann mit dem goldenen Herbst wieder weiter. Video herunterladen (28,2 MB | MP4)