per Mail teilen

In Daun in der Eifel haben am Freitagabend etwa hundert Menschen gegen einen Auftritt der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch demonstriert.

Ein Mann griff die Politikerin mit Fäkalien an. Er hatte offenbar vorgetäuscht, ein Foto mit der Politikerin machen zu wollen und soll sie dann mit Exkrementen beschmiert haben. Der Mann wurde vor dem Veranstaltungssaal, in dem von Storch auftrat, von der Polizei überwältigt. Gegen ihn läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren.

Abgesehen von diesem Vorfall blieb der Protest vor dem "Dauner Forum" friedlich. Gegen 20 Uhr wurde die Demonstration durch die Versammlungsleitung aufgelöst.