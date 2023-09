Freinsheim: Massenschlägerei bei Weinwanderung

Eine Weinwanderung in Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim) ist am Samstag völlig aus den Fugen geraten: Die Polizei berichtet von einer Schlägerei, an der 15 Leute beteiligt waren.

Demnach ging am Samstagnachmittag um 16 Uhr eine Meldung bei der Polizei in Bad Dürkheim ein: 15 Leute würden sich auf einem Feldweg in Freinsheim schlagen. Die Beamten machten sich direkt mit mehreren Streifenwagen auf den Weg. Vor Ort trafen sie auf acht Verletzte, zwei davon mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Nach jetzigem Ermittlungsstand waren es wohl zwei verschiedene Gruppen, die da aneinandergeraten sind. Die Männer seien betrunken gewesen, so die Polizei. Entzündet habe sich der Streit dann am unterschiedlichen Musikgeschmack.

Nicht die einzige Schlägerei in Freinsheim

Keine drei Stunden später musste die Polizei Bad Dürkheim erneut in Richtung Freinsheim ausrücken: Dieses Mal waren es vier Männer, die sich in die Haare bekommen haben. Erst wurde beleidigt, dann geschlagen, und schließlich – als einer der Beteiligten schon am Boden lag – auch noch getreten. In diesem Fall habe aber kein Arzt kommen müssen. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise.