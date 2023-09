In Trittenheim an der Mosel haben Unbekannte eine Monorackbahn so manipuliert, dass sie nicht mehr stoppte. Ein junger Mann wäre beinahe verunglückt.

Am Montag wollte ein 21-jähriger Winzersohn aus Trittenheim mit Hilfe der Monorackbahn seinem Vater helfen und verschiedene Arbeiten im Steillagen-Weinberg verrichten. Eine Monorackbahn ist eine Einschienen-Zahnradbahn, mit der man extreme Steigungen in unwegsamem Gelände überwinden kann.

Gefährliche Manipulationen an der Bahn

Wie die Beamten weiter mitteilten, manipulierten unbekannte Täter die Monorackbahn derart, dass sie unter maximalem Tempo losfuhr und nicht mehr abgebremst werden konnte. Zusätzlich machten sich die Täter an den Sicherungsstiften an der Trasse zu schaffen, so dass eine Zwangsbremsung der Bahn nicht mehr möglich gewesen sei. Auch der Aufpralldämpfer am Ende der Bahn sei entfernt worden.

Monorackbahnen helfen in Steillagen-Weinbergen extreme Steigungen zu überwinden - zum Beispiel an der Mosel. picture-alliance / Reportdienste Thomas_Frey/Frank Rumpenhorst

Polizei: Andere Winzer sollten Weinbergsbahnen überprüfen

Der junge Mann reagierte geistesgegenwärtig: Laut Polizei ist es ihm während der unkontrollierten Talfahrt gelungen, unverletzt von der Bahn abzuspringen. Das Monorack-Fahrzeug wurde aus der Trasse geschleudert. Der Mann blieb unverletzt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in den vergangenen Wochen etwas Verdächtiges in den Weinbergen beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Schweich zu melden. Tel.: 06502/91570. Außerdem rät die Polizei allen Winzern mit solchen Weinbergsmaschinen, diese vor der Fahrt zu überprüfen.