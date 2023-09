Mainz 05 vor Leverkusen: Svensson-Lob trotz Krise

Für Mainz 05 wird es nach fünf Spieltagen in der Bundesliga langsam ungemütlich. Der Tabellenletzte muss jetzt gegen Leverkusen ran.

Ein Unentschieden haben sie beide in ihrer Saisonbilanz. Das ist aber auch schon alles, was Mainz und Leverkusen in dieser Saison bisher verbindet. Die 05er sind Tabellenletzter, haben noch keinen Sieg geholt und die Defensive der Rheinhessen ist das große Problem. Der Gegner Leverkusen hingegen hat noch gar nicht verloren, nur gegen Bayern unentschieden gespielt, sonst alle seine Partien gewonnen und dabei schon 17 Tore geschossen. Klingt auf dem Papier so, als wollte man in Mainz genau gegen dieses Team nicht spielen.

Martin Schmidt sieht eine Chance auf die Wende

"Wahrscheinlich sind jetzt Kann-Spiele besser als Muss-Spiele" sagt der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt. Gerade, wenn die Erwartungshaltung gering war, habe die Mannschaft unter Svensson in den letzten Jahren gepunktet und "den Bock umgestoßen". Einen Sieg gegen Leverkusen erwartet aktuell wohl wirklich kaum jemand von den 05ern und das liegt vor allem an der schwachen Defensive.

Verletzungspech und Formschwäche bei den 05ern

Der eher kleine Kader der Mainzer war in den letzten Jahren oft ein Pluspunkt, aktuell macht er ihnen eher Sorgen. Durch die langwierigen Verletzungen von Maxim Leitsch und Andreas Hanche-Olsen fehlen zwei Innenverteidiger. Kapitän Silvan Widmer als Außenverteidiger steht bereits seit Mai nicht zur Verfügung. Auch Philipp Mwene muss gegen Leverkusen wieder passen, schon in Augsburg musste Mittelfeldspieler Dominik Kohr die Abwehr verstärken. Dazu kommt, dass der Rest der Defensive diese Ausfälle nicht kompensieren kann, sondern selbst in der Form schwächelt. Nur Bochum und Darmstadt haben in den ersten fünf Spielen mehr Gegentore bekommen als Mainz.

Svensson sieht individuelle Fehler als größtes Problem

Als Grund dafür sieht Trainer Bo Svensson vor allem individuelle Fehler. Wenn seine Mannschaft ihre Defensivtaktik richtig umsetzt, so der 05-Trainer, dann ist es für die Gegner schwer, sie zu durchbrechen. "Die defensive Leistung in Augsburg - nimmt man die Gegentore weg - ist taktisch nicht so schlecht. Oder auch gegen Stuttgart, für die Herangehensweise, die wir gewählt haben. Das ist nicht so schlecht. Wir machen uns einfach das Leben durch individuelle Fehler schwer." Die abzustellen, so Svensson, ist nicht einfach. Aber daran arbeite sein Team.

Svensson lobt sein Team und schwärmt von Guilavogui

"Ich muss meiner Mannschaft einfach ein Kompliment machen", sagt der Däne trotz fünf Spielen ohne Sieg. Saisonübergreifend sind es schon 10 Partien. Sein Team habe richtig gut trainiert und versucht, die Dinge anzugehen. "Es ist keine leichte Zeit, es ist nicht leicht damit umzugehen, aber wie sie es machen, ist genau richtig. Nicht viel Selbstmitleid, einfach machen und tun. Sie versuchen es mit allem, was sie haben, zu korrigieren. Das beeindruckt mich sehr", lobt der Trainer. Und er lobt vor allem seinen Neuzugang. Durch die Verpflichtung von Josuha Guilavogui will man die Abwehr jetzt verstärken.

Der Franzose sei "ein Mensch, der gerne Verantwortung übernimmt, der einiges im Leben gesehen hat und uns damit helfen wird", so Svensson. Vor allem menschlich, aber natürlich auch fussballerisch sieht er "Josh", wie er ihn nennt, als Bereicherung, gerade in der Abwehr. "Er wollte unbedingt nach Mainz. Er könnte nach so vielen Bundesligaspielen auch einfach in Rente gehen, aber er brennt nochmal auf die Aufgabe, ist in den ersten Tagen sehr aufmerksam und will mithelfen. Wir spüren alle, dass wir einen Typ bekommen haben, der uns gut tut"

Anwar El Ghazi fit und ein Thema für den Kader

Um den Sturm zu verstärken hatte Mainz den zuletzt vereinslosen Anwar El Ghazi schon vor der Partie gegen Augsburg an den Rhein geholt. Er ist für Svensson gegen Leverkusen eine Option, auch weil er sich während seiner vertragslosen Zeit weiter im Mannschaftstraining von Eindhoven fit gehalten hat. Hoffnung macht auch Brajan Gruda, der immer wieder versucht Akzente zu setzen und in seiner ersten Profisaison ein wichtiger Akteur für die 05er werden könnte. Jonathan Burkardt fehlt seit Ende letzten Jahres und auch Youngster Nelson Weiper fällt mit einer Knieverletzung vorerst aus.

Volles Haus am Familienspieltag

Ungewöhnlich für Mainz 05: Die Partie ist bis auf einige VIP-Tickets ausverkauft. Am Familienspieltag gibt es neben dem Spiel gegen einen Top-Gegner auch ein buntes Drumherum an der Mainzer Arena. Vielleicht hilft die Leichtigkeit auch auf dem Feld. Die Punkte könnte Mainz 05 dringend brauchen. Und seine Mannschaft habe Favoriten auch in der Vergangenheit schon mit überragenden Spielen vor Probleme gestellt, sagt Svensson. Wie zum Beispiel beim letzten Sieg seines Teams im April - gegen den FC Bayern.