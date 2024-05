Nach Drogenkonsum: Unfall auf A61 bei Ludwigshafen mit vier verletzten Kindern

Ein 24-Jähriger hat laut Polizei unter Drogen einen Unfall auf der A61 bei Ludwigshafen verursacht, bei dem fünf Personen - darunter vier Kinder, leicht verletzt wurden.

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag: Auf der A61 hatte laut Polizei in Richtung Koblenz, kurz vor dem Autobahnkreuz Ludwigshafen, der Verkehr gestockt. An einem Punkt hatte ein 62-jähriger Mann bis zum Stillstand abbremsen müssen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein 41-Jähriger Autofahrer dahinter, der mit Ehefrau und den gemeinsamen fünf Kindern unterwegs war, habe rechtzeitig abgebremst und sei ebenfalls zum Stehen gekommen. Ein 24-Jähriger habe jedoch viel zu spät reagiert und sei aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das vollbesetzte Fahrzeug des 41-Jährigen auf das Auto des 62-Jährigen geschoben.

Unfallaufnahme auf der A61 am Pfingstmontag Polizei

A61 während der Unfallaufnahmen teils gesperrt

Insgesamt wurden fünf Personen leicht verletzt: vier der Kinder und die Mutter. Alle kamen zur Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach Angaben einer Polizeisprecherin sagte der Rettungsdienst, dass sie kurz durchgecheckt würden aber dann wahrscheinlich wieder entlassen werden könnten. Das Auto des Unfallverursachers und das der siebenköpfigen Familie mussten abschleppt werden. Das vorderste Fahrzeug war nur seitlich etwas beschädigt worden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die A61 teilweise gesperrt.

Drogentest bei 24-Jährigem positiv

Bei dem 24-Jährigen stellte die Polizei während der Unfallaufnahme fest, dass er Drogen genommen haben musste. Das wurde mit einem Urintest bestätigt: Er hatte laut Test Kokain und Cannabis konsumiert. Die Polizei zeigte ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs an. Er musste seinen Führerschein den Beamten übergeben.