Neustadt: Heute Abend wird die 75. Deutsche Weinkönigin gewählt

per Mail teilen

Es wird spannend im Saalbau: Wer wird neue Deutsche Weinkönigin? Die Chancen stehen in jedem Fall gut, dass die Majestät aus Rheinland-Pfalz kommt.

Fünf Bewerberinnen haben es ins Finale geschafft. In diesem Jahr sind zwei Rheinland-Pfälzerinnen unter den Finalistinnen: Sarah Röhl von der Mosel und Lea Baßler aus der Pfalz. Außerdem qualifizierten sich Jessica Himmelsbach aus Baden, Eva Brockmann aus Franken und Katja Föhr aus dem Rheingau.

Das ist Lea Baßler aus der Pfalz

Lea Baßler stammt nicht aus einem Winzerbetrieb, ihr Vater Theo ist aber Kellermeister bei der Wachenheimer Winzergenossenschaft. In den Wachenheimer Kellern hat sich Lea Baßler alle wichtigen Details zum Thema Weinbau selbst beigebracht. Was sie aber durchaus als Vorteil sieht. "Letztendlich müssen wir auch den Leuten den Wein erklären, die nicht vom Fach sind."

Lea Baßler aus der Pfalz. Quelle: DWI

Dazu dürfte es in ihrem Alltag reichlich Gelegenheit geben. Derzeit arbeitet sie in einer Weinbar in Bad Dürkheim.

Das ist Sarah Röhl von der Mosel

Aufgewachsen ist Sarah Röhl in Kröv an der Mittelmosel in unmittelbarer Nachbarschaft zum Weingut ihres Onkels und zu den Familienbetrieben ihrer Freunde. Klar habe sie dadurch schon früh eine "natürliche Nähe" zum Thema Wein entwickelt, sagt sie.

Sarah Röhl von der Mosel. Quelle: DWI

Ihre zweite große Leidenschaft ist die Musik. Da kann es durchaus passieren, dass sie mitten in den Reben eine Arie anstimmt. Und genau wie Lea Baßler hat sich auch Sarah Röhl alles, was es zum Wein zu wissen gibt, selbst beigebracht.

Das ist Jessica Himmelsbach aus Baden

"Auch wenn ich als kleines Kind in Opas Reben mithelfen durfte, bin ich nicht mit dem Weinbau aufgewachsen", erzählt Jessica Himmelsbach aus Heitersheim. Erst weit nach dem Abitur habe sie im Alter von 21 Jahren durch die Arbeit bei der Weinlese zum Weinbau zurückgefunden.

Jessica Himmelsbach aus Baden. Quelle: DWI

Im Amt der Deutschen Weinkönigin liegt für sie eine immense Strahlkraft, welche unendlich viele Möglichkeiten bietet, aber auch viel Verantwortung mit sich bringt. Genau das macht für sie den Reiz des Amtes aus.

Das ist Katja Föhr aus dem Rheingau

Aufgewachsen ist Katja Föhr in Hallgarten. Interesse an Weintrauben hatte Katja Föhr bereits im Alter von drei Jahren, als sie ihre Großeltern das erste Mal zur Weinlese begleitete. Später, als sie die Weinmajestäten auf den Weinfesten erlebte, wuchs auch ihre Leidenschaft für den Wein. Für die Rheingauerin ist Wein ein Kulturgut, das Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbindet.

Katja Föhr aus dem Rheingau. Quelle: DWI

"Ich habe großen Respekt davor, was die Deutschen Weinmajestäten bisher geleistet haben. Ich würde mich sehr darüber freuen, in ihre Fußstapfen zu treten und das Amt der Deutschen Weinkönigin weiterzuentwickeln", erklärt die 21-Jährige.

Das ist Eva Brockmann aus Franken

"Wein ist für mich Genuss, Kulturgut, Regionalität und Lebensgefühl", sagt Eva Brockmann aus Haibach bei Aschaffenburg. Ihre Begeisterung für Wein und alle mit dem Weinbau verbundenen Arbeiten entdeckte sie als 16-Jährige während eines Praktikums im Weingut Giegerich in Großwallstadt.

Eva Brockmann aus Franken. Quelle: DWI

"Die Sichtbarkeit und den Stellenwert des Deutschen Weines in der Welt weiter zu steigern ist für mich eine der schönsten Aufgaben und zugleich auch die wichtigste, die mit diesem Amt einhergeht", betont die Fachfrau. Dabei möchte sie die Vielfalt und die Besonderheiten der 13 deutschen Anbaugebiete klar herausstellen und so verkörpern, dass sich jedes einzelne Gebieten bestens von ihr repräsentiert fühlt.

Wahl wird live übertragen

Die Wahl der 75. Deutschen Weinkönigin wird vom SWR Fernsehen live übertragen. Die Fernsehzuschauer und das Publikum im Neustadter Saalbau dürfen mit abstimmen. Wer den Vorentscheid noch einmal sehen möchte, kann das hier tun.