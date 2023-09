Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:50 Uhr Unfallserie auf A60 - langer Stau Eine ganze Unfallfolge hat am Mittwochmorgen auf der Autobahn 60 in Mainz den Verkehr gehörig ausgebremst. Ein Autofahrer habe am Kreuz Mainz-Süd beim Einfahren auf die Autobahn einen Lastwagen auf der rechten Fahrspur übersehen, so die Autobahnpolizei. Der Wagen sei nach der Kollision von dem Lkw rund 50 Meter über die Autobahn geschoben worden und auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Ein weiteres Auto sei beim Überholen des Lastwagens von dem anderen Wagen beschädigt worden, ein Transporter auf der linken Spur fuhr ebenfalls in die Unfallstelle. In der Folge kam es laut Polizei noch zu mindestens zwei kleineren Unfällen. Darüber berichtete SWR4 RLP am 27. September 2023 um 9:30 Uhr

9:49 Uhr Durchsuchunegn in RLP gegen Rechtsextremisten - Hintergrund Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die rechtsextremistische Vereinigung "Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung" verboten. Auch in RLP gab es Razzien. Doch was sucht die Polizei bei der Razzia? Was ist die "Artgemeinschaft" für ein Verein und wie indoktriniert sie Kinder? Antworten gibt es hier:

9:19 Uhr Frau fällt auf Trickbetrüger rein Eine Frau aus Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) ist auf einen Trickbetrüger reingefallen, der sich als Mitarbeiter des Finanzamtes in Koblenz ausgab. Laut Polizei klingelte der Betrüger gestern bei der 86 Jahre alten Frau und behauptete, sie habe einen Teil ihrer Gebäudeversicherung noch nicht bezahlt. Zusätzlich tat er so, als telefoniere er mit der Tochter der Seniorin, um vorzutäuschen, dass er seriös sei. Die Frau gab dem Mann schließlich 200 Euro. Darüber berichtete SWR4 RLP am 27. September 2023 um 9:30 Uhr

8:16 Uhr Entlassener Koblenzer General Thema in Berlin Der Bundestag beschäftigt sich heute mit der kurzfristigen Entlassung des Koblenzer Bundeswehr-Kommandeurs des Zentrums für Innere Führung - Generalmajor Kurczyk. Am vergangenen Samstagnachmittag hatte das Bundesverteidigungsministerium dessen vorläufige Abberufung bekanntgemacht, ohne Gründe zu nennen. Aus Parlamentskreisen hat das ARD-Hauptstadtstudio mittlerweile erfahren, dass Kurczyk sexuelle Belästigung eines Soldaten vorgeworfen wird. Er soll unter Alkoholeinfluss gestanden und versucht haben, einen Soldaten auf den Mund zu küssen. Da das Kommando für Innere Führung dafür Sorgen soll, dass die ethischen Grundlagen der Bundeswehr befolgt werden, gilt der Fall als besonders brisant. Darüber berichtete SWR4 RLP am 27. September 2023 um 7:30 Uhr

8:04 Uhr Winzer aus Worms vor Gericht Ein Winzer aus Worms steht heute vor dem Mainzer Amtsgericht. Dem Mann wird vorgeworfen, Wein zugekauft und in eigene Flaschen abgefüllt zu haben. Das soll er nicht auf dem Etikett gekennzeichnet haben. Laut Weingesetz muss er das aber, wenn der Wein nicht von ihm selbst erzeugt wurde. Der Mann betreibt ein Weingut und verkauft auch Flaschenweine. Darüber berichtete SWR4 RLP am 27. September 2023 um 7:30 Uhr

7:17 Uhr Bund und Länder üben den Cybernotfall Bund und Länder trainieren ab heute für den Fall, dass die deutschen IT-Netze Opfer eines Cyberangriffs werden. Zum ersten Mal beteiligen sich alle Bundesländer an einer solchen Krisenmanagement-Übung, also auch Rheinland-Pfalz. Sebastian Tittelbach weiß mehr über die Übung namens Lükex:

7:16 Uhr Bürger nutzten Info-Veranstaltung zur Unterbringung von Flüchtlinge Mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger haben sich am Abend in Bernkastel-Kues über die Pläne des Landes informiert, im Hotel Moselpark bis zu 450 Geflüchtete unterzubringen. Dabei gab es neben positiven Stimmen auch Kritik an dem Vorhaben. Bei der Veranstaltung äußerten manche Bürger die Sorge, dass das Hotel dauerhaft eine Flüchtlingsunterkunft bleiben wird. Das Land hat das Gebäude nach eigenen Angaben aber erstmal nur für ein Jahr gemietet. Eine Dauerlösung sei das Hotel Moselpark, das in schlechtem baulichen Zustand sei, nicht. Es fehle dem Land aber an Alternativen, hieß es bei der Veranstaltung. Die bestehenden Einrichtungen seien bereits erweitert worden, die Kommunen ebenfalls an der Kapazitätsgrenze. Wann die ersten Asylsuchenden in Bernkastel-Kues einziehen, sei noch unklar. Offiziell in Betrieb gehen soll die Einrichtung nächste Woche. Darüber berichtete SWR4 RLP am 27. Septmeber 2023 um 6:30 Uhr

7:13 Uhr Einsamkeit: Thema im Landtag Jetzt schauen wir, was im Landtag Rheinland-Pfalz so los ist heute: Dort befassen sich die Mitglieder am Nachmittag unter anderem mit dem Thema Einsamkeit. Die SPD-Fraktion hat dazu eine Aktuelle Debatte beantragt. Das Sozialministerium kündigte an, eine Strategie gegen Einsamkeit zu entwickeln.

7:06 Uhr Wichtiges aus Deutschland und aller Welt Kommt ein staatlich subventionierter Industriestrompreis? Darüber beraten die Energieminister der Länder ab heute. Außerdem geht es um die Anpassung der Netzentgelte. Bisher sehen sich die Bundesländer mit einer relativ hohen Produktion erneuerbarer Energien benachteiligt, weil sie durch den Netzausbau höhere Kosten haben als andere Länder. Gleichzeitig trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin mit den Vertretern der Branche zu einem "Chemiegipfel". Schwerpunkt sind auch hier die hohen Energiepreise. Nach monatelangem Streit soll es heute soweit sein: Die Bundesregierung will die Kindergrundsicherung auf den Weg bringen. Ab 2025 sollen damit verschiedene staatliche Leistungen zusammen gebracht werden: das heutige Kindergeld, der Kinderzuschlag für Familien mit wenig Einkommen, der Kinder-Anteil des Bürgergelds und Unterstützung für Schulbedarf. Vor allem über die Finanzierung wurde lange gestritten. Es ist Apothekertag: In Düsseldorf treffen sich rund 300 Delegierte, um über die Probleme der Branche zu sprechen. Um darauf aufmerksam zu machen, schließen viele Apotheken in Deutschland zeitweise - und zwar zwischen 13 und 16 Uhr. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg wird eine Klage von sechs Kindern und Jugendlichen aus Portugal gegen 32 europäische Staaten verhandelt, in der mehr Klimaschutz gefordert wird. Die jungen Leute werfen den europäischen Ländern vor, die Klimakrise verschärft zu haben und damit die Zukunft ihrer Generation zu gefährden.

6:52 Uhr Unfall auf A60 am Abend - Kilometerlanger Stau Auf der A60 ist gestern Abend eine Frau bei einem Unfall verletzt worden. Der Fahrer eines Transporters war laut Polizei vor der Anschlussstelle Heidesheim (Landkreis Mainz-Bingen) auf ein Auto aufgefahren. Er hatte wohl nicht aufgepasst. Durch die Wucht sei das Auto der Frau auf ein anderes geschoben worden. Während der Bergungsarbeiten kam es zu einem kilometerlangen Stau. Darüber berichtete SWR4 RLP am 27. September 2023 um 6:30 Uhr

6:06 Uhr DFB-Pokal: Bayern München siegt in Münster Kein Tag -oder vielmehr Abend ohne Fußball, so scheint es: Gestern Abend zum Beispiel musste der FC Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokals noch beim Drittligisten Preußen Münster antreten - und gewann mit 4:0. Heute Abend spielt dann zum Abschluss der ersten Pokalrunde RB Leipzig beim SV Wehen-Wiesbaden. Also ein Duell zwischen Bundesligist und Zweitligist. Bayern München gewinnt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster Darüber berichtete SWR Aktuell am 27. September um 6:00 Uhr

6:03 Uhr Das Wetter: Weiter geht's mit goldenem Herbst Heute wartet ein weiterer goldener Herbsttag auf uns. Nachdem sich hier und da der Nebel aufgelöst hat, wird es im ganzen Land heiter bis sonnig. Regnen soll es nicht. Die Temperaturen bewegen sich im Laufe des Tages zwischen 23 und 26 Grad, im Bergland um die 20 Grad. Video herunterladen (26,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Der rheinland-pfälzische Landtag kommt zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Ein Thema wird das sogenannte Wasserentnahmeentgelt. Bislang ist die Entnahme von Grundwasser sowie Wasser aus oberirdischen Gewässern für die Bewässerung in der Land- und Forstwirtschaft kostenlos. Das soll sich nach einem Gesetzentwurf aus dem Umweltministerium ändern. Außerdem wird es eine Debatte zum Thema Einsamkeit geben. Das Sozialministerium will eine Strategie gegen Einsamkeit entwickeln. In Köln wird heute und morgen der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Im Rennen sind auch zwei SWR-Produktionen: Der Film "Ramstein - das durchstoßene Herz" hat Chancen auf eine Auszeichnung in der Kategorie "Bester Fernsehfilm". In der Kategorie "Beste Musik Fiktion" gehen Christoph Schauer und Max Filges für "Höllgrund" ins Rennen. Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 für herausragende Leistungen für das Fernsehen vergeben. Am Oberlandesgericht Koblenz wird der Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe "Vereinte Patrioten" fortgesetzt. Als Zeuge soll der Ermittlungsführer aussagen. Vier Männern im Alter zwischen 44 und 56 Jahren und einer 75-jährigen Frau wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Sie sollen geplant haben, einen großflächigen Stromausfall herbeizuführen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen.