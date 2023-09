Kipp-Vorrichtung für Marine-U-Boot U17 wird in Speyer getestet

Im Technik-Museum in Speyer wurde am Dienstag eine Kipp-Vorrichtung für das Bundesmarine-U-Boot in Stellung gebracht. Sie ist notwendig, damit U17 im Sommer nach Sinsheim verschifft werden kann.

Die Vorrichtung zum Kippen des U-Bootes ist nach Angaben des Projektleiters vom Technik-Museum, Michael Einkörn, eine Spezialanfertigung. Am Dienstagvormittag wurden Rollen für die Vorrichtung unter dem Boot platziert. Am Mittwoch soll die Vorrichtung nach Einschätzung der Verantwortlichen zum ersten Mal getestet werden. Rollen werden in Stellung gebracht. SWR Der Projektleiter zeigte sich sehr zufrieden. Er geht davon aus, dass der Kipp-Versuch am Mittwochvormittag klappen wird. SWR U-Boot-Transport nach Speyer nahezu reibungslos Die Ankunft des Marine-U-Boots U 17 im Frühjahr über den Rhein nach Speyer war spektakulär. Tausende Zuschauer verfolgten den Transport über den Rhein bis in den Naturhafen von Speyer. Das Technik-Museum in Speyer ist aber nicht die endgültige Station von U17. Das U-Boot aus den 70er Jahren soll im Sommer 2024 ins Technik-Museum Sinsheim gebracht werden und dazu auf einem Ponton auf den Neckar transportiert werden. Das Problem: Es ist zu hoch. Kipp-Vorrichtung aufgrund der Brücken notwendig Das U-Boot würde unter einigen der Brücken nicht hindurchpassen, darunter die "Alte Brücke" in Heidelberg. Darum wurde jetzt diese Konstruktion entwickelt und gebaut, mit der das knapp 49 Meter lange U-Boot auf die Seite gekippt werden kann. Damit soll es sowohl unter den Brücken hindurch, als auch durch die schmalen Schleusen gelangen.