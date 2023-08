Speyer: Vor 30 Jahren kam das U-Boot U9 ins Technik Museum

per Mail teilen

Filme, Vorträge, echte U-Bootfahrer und ein Shanty-Chor - das Technik Museum Speyer feiert den Tag, an dem es sein erstes Großexponat bekam: die U9.

Die Jubilarin ist gut 50 Meter lang und 466 Tonnen schwer. Entsprechend war schon der Weg nach Speyer ein Ereignis, zumal der Transport im Sommer ´93 fast schiefgegangen wäre: Das von einem Hochseeschlepper gezogene U-Boot geriet in der Nordsee in einen schweren Sturm. Der Schleppzug musste umdrehen und zurück nach Wilhelmshaven. Drei Tage später klappte es dann. Über Rotterdam ging es durch den Rhein bis nach Speyer. Die U9 erreichte ihren finalen Liegeplatz am 20. August 1993.

Die U9 auf dem Weg ins Technik Museum in Speyer Technik Museum

Viel Programm am Wochenende in Speyer

Das Technik Museum in Speyer ist bekannt für seine riesigen Exponate: Das Raumschiff Buran, die Boeing 747 und das Schiff der Kelly-Family haben gewaltige Ausmaße. Aber das erste war eben die U9, der "schwarze Koloss". Deswegen soll das ganze Wochenende gefeiert werden: Es werden Vorträge gehalten, Filme gezeigt und echte U-Bootfahrer erzählen den Besuchern von ihren Erlebnissen auf der U9.

So war's wirklich auf dem Boot

Zum Beispiel Kommandant Jürgen Weber, der seine allerletzte Fahrt auf der U9 absolviert hat und deswegen noch immer regelmäßig nach Speyer kommt. Er werde kein Seemansgarn erzählen, so Weber gegenüber dem SWR. Stattdessen die nackte Wahrheit darüber, wie es so ist, auf einem U-Boot zu leben und zu arbeiten: "Wie viel Rollen Klopapier brauchst Du für eine Fahrt mit 22 Leuten für drei Wochen?" – das seien die Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und die er auch gerne beantworten werde.

U-Bootfahrer Ulrich Zorn ergänzt: "Toilette, Dusche und Waschbecken auf anderthalb Quadratmetern für 22 Leute. Da durfte man kein Wasch-Freak sein". Auch er wird am Wochenende in Speyer dabei sein.

