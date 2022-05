Astronauten-Treffen in Speyer

Unendliche Weiten…wie fühlt es sich eigentlich an, durchs All zu schweben? Die Antwort gibt es Samstag in Speyer: Gleich zwölf Astronauten kommen ins Technik Museum.

Gemeinsam mit der Association of Space Explorers (ASE) organisiert das Technik Museum Speyer ein Treffen von europäischen Raumfahrern. Einzig an der Frauenquote muss im Berufsfeld Raumfahrt offenbar noch gearbeitet werden: Mit dabei sind elf europäische Astronauten und nur eine Astronautin.

Eine Übersicht der Astronauten, die am Samstag nach Speyer ins Technik Museum kommen werden. Ulf Merbold war der zweite Deutsche im All. Er ist bislang der einzige Deutsche, der drei Mal im Weltraum war. Gerhard Thiele war Teil der Shuttle Radar Topography Mission, die im Jahr 2000 aus dem All achtzig Prozent der Landmasse der Erde kartografiert hat. Seine Leidenschaft hat er offenbar vererbt: Seine Tochter, die Meterologin Insa Thiele-Eich, steht auf der Kandidatenliste für einen Raumflug. Franz Viehböck ist der erste und bislang einzige österreichische Raumfahrer, daher rührt auch sein Spitzname "Austronaut". Claudie Haigneré war die erste Französin, die zu einer Mission ins All aufbrach. Insgesamt verbrachte Reiter 350 Tage im All. Er ist damit momentan der europäische Astronaut mit der meisten Erfahrung. 1995 stellte er mit 179 Tagen im Weltraum einen neuen Rekord auf der MIR auf.

Am Nachmittag findet laut einer Sprecherin im Kino des Museums eine Präsentation statt, moderiert von Gerhard Daum, dem Ausstellungsleiter des Bereichs Raumfahrt. In einem Vortrag berichtet er über die Geschichte der in Speyer ausgestellten Raumfähre "Buran OK-GLI" und die Entstehung der Raumfahrtausstellung, die als größte Europas gilt.

Berichte aus der Schwerelosigkeit

Jeder der Astronauten wird zu Wort kommen und über seine Missionen berichten. Und da kommt einiges an Tagen im All zusammen: Unter anderem wird Ulf Merbold dabei sein, der bislang einzige Deutsche, der drei Mal im All war. Auch Thomas Reiter hat sein Kommen zugesagt, der als der erfahrenste europäische Astronaut gilt. Zusammengerechnet kommt er auf fast ein ganzes Jahr im All: 350 Tage, in denen er mehr als 5000 Mal die Erde umrundet hat. Auch die Besucher werden laut Technik Museum die Möglichkeit haben, den Raumfahrern Fragen zu stellen. Die Präsentation ist im Eintrittspreis des Museums inbegriffen.