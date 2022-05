Besucheransturm wegen 9-Euro-Ticket erwartet

per Mail teilen

Freizeit- und Kultureinrichtungen in der Pfalz sehen sich auf einen möglichen Besucheransturm in den Sommermonaten gut vorbereitet. Ab Juni könnte das von der Bundesregierung geplante 9-Euro-Monatssticket im öffentlichen Nahverkehr zahlreiche Besucher in die Pfalz bringen.

„Wir freuen uns, wir haben noch Kapazitäten“, heißt es beim Kulturmanagement des Kaiserdoms in Speyer. Im Dom hätten Tausende Menschen gleichzeitig Platz. Auch das Speyerer Technik Museum sieht keine Probleme. Eine Sprecherin sagte, man habe genug Erfahrung mit großen Besuchermengen. Der Holiday-Park Haßloch könnte seinen Zubringer-Busverkehr bei Bedarf noch mit Hilfe lokaler Busunternehmen aufstocken, so ein Sprecher des Freizeitparks. Auch das Hambacher Schloss in Neustadt ist nach eigenen Angaben auf viele Besucher eingestellt. Bisher fahre dort aber leider nur ein Bus pro Stunde aus der Innenstadt zum Schloss.