per Mail teilen

Nach dem Hitzewochenende ist vorerst noch keine Änderung in Sicht. Es wird wieder heiß heute mit Werten bis 34 Grad am Rhein. Am Dienstag und Mittwoch sind ein paar mehr Wolken unterwegs. Erst nach der Wochenmitte wird es wieder gewittrig, weiß SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert.