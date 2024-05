Regionalzug erfasst Auto bei Flörsheim-Dalsheim

per Mail teilen

An einem Bahnübergang bei Flörsheim-Dalsheim hat ein Regionalzug am Pfingstsonntag ein Auto erfasst. Die Autofahrerin musste verletzt ins Krankenhaus.

Der Regionalzug war am Sonntagvormittag von Worms nach Alzey unterwegs, als kurz vor dem Bahnhof in Flörsheim-Dalsheim (Kreis Alzey-Worms) plötzlich ein Auto auf den Bahngleisen stand. Der Zug sei in der Anfahrt auf den Bahnhof zwar schon langsamer gefahren, sagte ein Polizeisprecher dem SWR, dennoch habe ein Zusammenprall mit dem Auto nicht mehr verhindert werden können.

Autofahrerin durch Zusammenprall mit Zug verletzt

Das Auto befand sich bei Anfahrt des Zuges an einem halbseitig beschrankten Bahnübergang der Bundesstraße 271 mitten auf den Gleisen. Warum, ist laut Polizei noch unklar. Durch die Kollision mit dem Regionalzug wurde die Fahrerin des Autos verletzt. Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe und brachten die Frau in ein Krankenhaus. Dort wurde sie nach Angaben des Polizeisprechers auch am Montag noch stationär behandelt, sie sei aber außer Lebensgefahr. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Im Regionalzug hätten zum Zeitpunkt des Unfalls nur vier Menschen gesessen.

Zugstrecke zwischen Worms und Alzey zeitweise gesperrt

Das Autowrack musste durch eine Abschleppfirma geborgen und abtransportiert werden. Für die Aufräumarbeiten war die Bahnstrecke zwischen zwischen Worms und Alzey am Sonntagvormittag für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen.

Bundespolizei Kaiserslautern ermittelt zum Bahnunfall

Die Ermittlungen zu dem Bahnunfall hat nun die Bundespolizei Kaiserslautern übernommen. Sie ermittelt nach eigenen Angaben wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.