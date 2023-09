Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:56 Uhr Auflösung: Wie steht ihr zu Straßennamen mit NS-Vergangenheit? Ich wollte von euch wissen: Wie würdet ihr mit den Namen von Straßen und Plätzen umgehen, die Personen mit NS-Vergangenheit gewidmet sind?

Die Straßen sollten konsequent umbenannt werden 23,5%

Straßennamen beibehalten, aber mit kritischen Informationen versehen 32,1% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ. Die meisten der fast 400 Stimmen sind dafür, auch vorbelastete Straßennamen beizubehalten. Aber nicht allzu weit dahinter spricht sich knapp ein Drittel dafür aus, die Straßenschilder zumindest mit Informationen und kritischer Einordnung zu versehen. Hintergrund ist die aktuelle Debatte in Bad Dürkheim: Dort wollte die Verwaltung drei Straßennamen mit NS-Vergangenheit umbenennen. Ein Bürgerentscheid hatte sich jedoch dagegen ausgesprochen.

9:23 Uhr Brand in Mittelrhein-Klinik in Boppard In der Mittelrhein-Klinik Boppard-Bad Salzig hat es gebrannt. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in einem leerstehenden Gebäude ausgebrochen - warum ist noch unklar. Angrenzende Teile der Klinik seien vorübergehend evakuiert worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei zunächst nicht mit. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 25.9.2023 um 7:30 Uhr.

9:18 Uhr Bagger geklaut, nun vor Gericht Vor dem Amtsgericht in Mainz stehen ab heute zwei Männer wegen Diebstahls. Ihre mutmaßliche Beute ist jedoch etwas ungewöhnlich: Sie sollen einen Bagger und einen Radlader vom Gelände eines Baumaschinenherstellers in Bodenheim gestohlen haben. Davon geht die Anklage aus. Anschließend sollen sie versucht haben, die Fahrzeuge nach Rumänien zu bringen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Radio Mainz am 25.9.2023 um 9:30 Uhr.

9:08 Uhr B260 zwischen Lahnstein und Friedrichssegen gesperrt Seit heute Morgen ist die B260 zwischen Lahnstein und Friedrichssegen wegen Bauarbeiten für drei Monate voll gesperrt. Die Straße wird im kommenden Jahr als Umleitung während der Sanierung der Lahnhochbrücke gebraucht. Doch dafür muss der Fahrbahnbelag erneuert werden - um die zusätzliche Verkehrsbelastung auszuhalten. Die Bauarbeiten des ersten Abschnitts sind bis Ende Dezember angesetzt. Länger sollten sie nicht dauern, denn dann soll die Sanierung der Lahnhochbrücke beginnen. Die Baurabeiten an dem zweiten Bauabschnitt zwischen Friedrichssegen und Fachbach sollen erst 2025 beginnen, wenn die Lahnhochbrücke saniert und die B42 wieder befahrbar ist. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 25.9.2023 um 8:30 Uhr.

8:41 Uhr Das geschah am 25. September... ... 1912: In Leipzig verkündet der Börsenverein der Deutschen Buchhändler die Errichtung der Deutschen Bücherei. Sie sollte damals als Archiv des deutschen Schrifttums geführt werden. Die Bücherei in Leipzig gibt es noch heute. Seit 2006 trägt sie jedoch den Namen Deutsche Nationalbibliothek. ... 1956: Zwischen Europa und Nordamerika wird das transatlantische Fernsprechkabel TAT-1 in Betrieb genommen. Es liegt zwischen Kanada und Schottland und hat immerhin Kapazitäten für 36 Gespräche gleichzeitig. ... 1974: In Bonn wird auf Initiative von Mildred Scheel, selbst Ärztin und Ehefrau des damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel, die Deutsche Krebshilfe ins Leben gerufen. In den vergangenen Jahren lagen die Einnahmen der Stiftung bei durchschnittlich rund 130 Millionen Euro pro Jahr.

8:33 Uhr Bauarbeiten auf A6 wegen Giftstoffen verzögert Seit Wochen ist am Autobahnkreuz A6 bei Landstuhl eine Baustelle eingerichtet, passiert ist aber lange nichts. Grund sind Schadstoffe in der Fahrbahndecke. Eine pechhaltige Masse hat den Baufirmen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie war vor einigen Wochen bei Fräsarbeiten an der Autobahn-Decke entdeckt worden. Da es sich um möglicherweise giftigen Abfall handelte, musste eine Spezialfirma ran. Erst mit ihrer Genehmigung durfte das Material abtransportiert und zu einer geeigneten Deponie gebracht werden. Die Arbeiten sollen jetzt wieder aufgenommen werden. Neben der Sperrung der Abfahrt Landstuhl-West in Richtung Saarbrücken wird in dieser Woche auch in der Gegenrichtung nach Mannheim stellenweise gesperrt. Autofahrer können dann nicht mehr von der A6 auf die A62 in Richtung Pirmasens fahren. Die Umleitung führt die Verkehrsteilnehmer durch das Autobahnkreuz Landstuhl-West. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Kaiserslautern am 25.9.2023 um 7:25 Uhr.

8:17 Uhr Heli kontrolliert Stromleitungen in Rheinhessen Wenn ihr in Rheinhessen, im Ried und in Kirchheimbolanden lebt, dürftet ihr in den kommenden Tagen immer mal wieder einen Helikopter hören und sehen. Das ist aber kein Grund zur Beunruhigung. Im Auftrag des Energieversorgers EWR kontrolliert der Heli Stromleitungen, zum Beispiel auf Blitzschäden. Dafür fliegt er mit rund 15 Kilometern pro Stunde in den nächsten Tagen etwa 300 Kilometer Stromleitungen ab. Über dieses Thema berichtete SWR4 Radio Mainz am 25.9.2023 um 7:25 Uhr.

8:04 Uhr Große Cyberangriff-Übung in Bad Neuenahr-Ahrweiler Was wäre, wenn es in ganz Deutschland zu Angriffen auf Wasser- oder Stromversorger kommen würde? Oder, wenn zum Beispiel wichtige Server in Krankenhäusern zusammenbrechen würden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die sogenannte LÜKEX-Übung in Baden Neuenahr-Ahrweiler. Mit dabei sind nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zum Beispiel Bundesbehörden, die Bundesländer und Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Das können zum Beispiel Energieversorger sein. Die Übung findet alle zwei Jahre zu einem anderen Szenario statt. Weil es immer mehr Cyberangriffe auf staatliche Einrichtungen gebe, habe man sich in diesem Jahr für dieses Szenario entschieden, heißt es. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 25.9.2023 um 7:30 Uhr.

7:56 Uhr Traditionsgeschäft nach 175 Jahren vor dem Aus? In Pirmasens kennt vermutlich jeder Wölfling Haushaltswaren und überall sonst in Rheinland-Pfalz kennt zumindest jeder ein Geschäft, wie dieses: Töpfe, Pfannen, Kerzen, Kissen, Handtücher, Dekoratives, Geschenkartikel, und, und, und. Seit 175 Jahren gibt es "de Wölfling" schon in der Pfalz, seit 40 Jahren führt Heiner Wölfling das Geschäft. Doch er könnte der letzte Wölfling sein, denn: Der Familienbetrieb findet keinen Nachfolger. Droht jetzt das Aus?

7:32 Uhr Klettersteig in Boppard wegen Hornissen gesperrt Der Mittelrhein-Klettersteig in Boppard im Oberen Mittelrheintal bleibt mindestens heute noch geschlossen. Der Grund: Hornissen! Mindestens fünf Klettersteig-Geher sind am Samstag von Hornissen angegriffen und gestochen worden. Dass am Ende des Klettersteigs ein Hornissennest ist, ist bekannt. Doch eigentlich verhalten Hornissen sich friedfertig. Warum die Insekten am Samstag auf die Leute losgegangen sind, wird nun überprüft.

7:09 Uhr Ein Eifel-Dorf ohne Grundsteuer Vielerorts wird die Grundsteuer immer teurer. Anders im Ort Kerschenbach in der Eifel: Die rund 260 Menschen dort zahlen keine Grundsteuer. Die Ortsgemeinde hat entschieden, sie einfach nicht zu erheben. Die Gemeinde verzichtet auf die Einnahmen, holt das Geld zum Beispiel mit Einnahmen aus Windkraft wieder rein. Kerschenbach ist mit diesem Verzicht in Rheinland-Pfalz fast allein. Allerdings gibt es eine Handvoll Gemeinden, die ebenfalls auf die Erhebung der Grundsteuer verzichten, zum Beispiel Gornhausen im Hunsrück und Reuth in der Vulkaneifel - ein Nachbarort von Kerschenbach.

6:59 Uhr Straßennamen mit NS-Vergangenheit bleiben Wer nicht gerade in Bad Dürkheim wohnt, dem dürften die Maler-Ernst-, die Karl-Räder- und die Philipp-Fauth-Straße bis vor Kurzem eher unbekannt gewesen sein. Doch seit dort heftig zwischen Kommunalpolitik und Bürgern wegen einer Umbenennung der drei Straßen gestritten wird, sind die Namen in aller Munde. Der Hintergrund: die NS-Vergangenheit der drei Männer, nach denen die Straßen benannt sind. Der Stadtrat hatte im Sommer mit großer Mehrheit entschieden: Bad Dürkheim soll neue Namen für die Straßen finden. Gestern gab es jedoch einen Bürgerentscheid und etwa drei Viertel der Stimmen waren gegen eine Umbenennung. Wie es jetzt weitergeht mit den drei "Straßenherren", hat unser SWR-Studio in Ludwigshafen recherchiert: Bad Dürkheim Große Mehrheit gegen Umbenennung Bürgerentscheid in Bad Dürkheim: Straßennamen bleiben - trotz NS-Bezug Drei nach Männern mit NS-Vergangenheit benannte Straßen in Bad Dürkheim werden nicht umbenannt. Das sei das vorläufige Ergebnis eines Bürgerentscheids, teilte die pfälzische Stadt am Sonntagabend mit. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:34 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Bundesregierung, Bau- und Wohnungswirtschaft suchen am Nachmittag Wege zu mehr bezahlbarem Wohnraum. Gestiegene Zinsen und Preise machen es Wohnungssuchenden derzeit schwer. Viele Bauvorhaben werden auf Eis gelegt. Beim sogenannten Wohnungsbaugipfel sollen nach Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) "ganz konkrete Dinge" besprochen werden, wie mehr Wohnungen gebaut werden können. Gebraucht werde unter anderem mehr Bauland, das in den Kommunen ausgewiesen werden müsse. Der Kanzler will außerdem mehr Bauen in Serie ermöglichen. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) informiert heute über den Einsatz der Landespolizei gegen illegale Migration und Schleuserkriminalität. Seit fast zwei Wochen sind Einsatzkräfte der Polizeidirektionen Ost und Süd verstärkt im Einsatz gegen illegale Migration und Schleusungskriminalität. Stübgen informiert sich im Landkreis Spree-Neiße über die Arbeit der Landespolizei und zieht eine erste Zwischenbilanz. In Paris beginnt heute der Prozess um einen terroristischen Polizistenmord. 2016 hatte ein radikaler Islamist westlich von Paris ein Polizistenpaar getötet. Die Polizei erschoss den Täter, der sich zuvor zum IS bekannt hatte. Ein 20-Jähriger muss sich nun wegen Komplizenschaft verantworten. Die Justiz wirft ihm vor, selbst Mitglied einer Terrorgruppe gewesen zu sein und den Täter am Tatabend zu den Polizisten begleitet zu haben.

6:28 Uhr Motorradfahrer stirbt auf der L288 im Westerwald Im Westerwald hat es am Sonntag einen schweren Unfall mit einem Motorradfahrer und einem Auto gegeben. Dabei kam ein 58-Jähriger ums Leben. Wie die Polizei mitteilte, war der 58-jährige Motorradfahrer mit seiner Maschine auf der L288 in Richtung Limburg unterwegs. Zwischen Westerburg und Langenhahn habe eine ihm entgegenkommende Autofahrerin versucht, nach links über den Gegenverkehr auf eine Kreisstraße abzubiegen. Dabei habe die 55-Jährige den Motorradfahrer übersehen. Die Maschine des Mannes sei ungebremst und frontal mit der rechten Front ihres Wagens kollidiert. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 25.9.2023 um 7:30 Uhr.

6:05 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Der heutige Montag verspricht ein goldener Herbsttag zu werden: Ganze zwölf Stunden Sonne prognostiziert SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert heute den Menschen in Rheinland-Pfalz. Dazu soll es angenehm warm bleiben mit Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad. Video herunterladen (28,3 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Wie stark fühlen sich Schulleiterinnen und Schulleiter an ihrem Arbeitsplatz psychisch belastet? Dieser Frage ist die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Rheinland-Pfalz und Hamburg im Rahmen eines Pilotprojekts nachgegangen. Heute stellt die GEW die Ergebnisse der Studie vor und will Lösungsvorschläge aufzeigen, um die psychosozialen Belastungen bei Schulleitungen zu verringern. Vor dem Oberlandesgericht in Koblenz wird die Generalbundesanwaltschaft heute im Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim vor 32 Jahren ihr Plädoyer vortragen. Angeklagt ist ein 52 Jahre alter Deutscher. Er soll 1991 ein Asylbewerberheim in Saarlouis angezündet haben. Der 27-jährige Asylbewerber Samuel Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana war infolge des Brands gestorben. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, das Feuer aus rassistischer Gesinnung gelegt zu haben. Ab heute sendet SWR1 die Hitparade 2023 live aus dem "Gläsernen Studio" auf dem Luisenplatz in Neuwied. Die Abstimmung über die Top 1.000 ist seit der vergangenen Woche geschlossen, ab sofort wird gesendet. Wer Lust hat, kann den Moderatorinnen und Moderatoren bis Freitag bei der Arbeit zusehen.