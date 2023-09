Landau: Stadtrat entscheidet über Leerstandssteuer

Der Stadtrat in Landau diskutiert am Dienstag über eine Steuer, die bundesweit einmalig wäre: Die Fraktion der Grünen will eine Leerstandssteuer einführen, um gegen die Wohnungsnot in Landau vorzugehen. Oberbürgermeister Dominik Geißler von der CDU zieht mit - gegen den Rest seiner Partei.

Die Grünen schlagen vor, dass Haus- und Wohnungsbesitzer, die ihre Räume leer stehen lassen, statt sie zu vermieten, künftig zwei Prozent Leerstandssteuer pro Jahr bezahlen - jeweils ausgehend vom Wert der Immobilie. Für eine leerstehende und nicht vermietete Wohnung im Wert von 500.000 Euro müsste ein Besitzer beispielsweise 10.000 Euro Leerstandssteuer im Jahr zahlen. Ausnahmen soll es für Gebäude geben, die gerade saniert werden - und für Wohnungsbesitzer, die nicht in der Lage sind, ihre Immobilien zu vermieten, weil sie beispielsweise pflegebedürftig sind und deshalb im Heim leben. Grüne: Erfolgsgeschichten aus anderen Ländern Nach Ansicht der Grünen hat sich eine Leerstandssteuer in anderen Ländern bewährt, zum Beispiel in Österreich und in Kanada. Nach Angaben der Landtagsabgeordneten Lea Heidbreder (Grüne) sind beispielsweise in Vancouver nach Einführen einer Leerstandssteuer ein Viertel der Wohnungen zurück auf den Wohnungsmarkt gekommen. An solche Erfolgsgeschichten würden die Landauer Grünen gerne anknüpfen. Leerstandssteuer: Oberbürgermeister Geißler ist dafür Ob es im Stadtrat eine Mehrheit für den Vorschlag gibt, ist unklar. Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) findet den Vorschlag der Grünen gut. Er sagte dem SWR, in Landau gäbe es circa 800 leersteehende Wohnungen. Wenn man überlege, dass dort jeweils zwei bis vier Leute wohnen könnten, hätten insgesamt rund 2.000 Menschen eine Wohnung, die gerade keine haben, weil diese Wohnungen leerstünden. Video herunterladen (59,6 MB | MP4) CDU stellt eigenen Antrag Die Landauer CDU, die im Stadtrat eine Koalition mit den Grünen und der FDP bildet, folgt ihrem Oberbürgermeister in der Frage nicht. Sie hat für die Stadtratssitzung am Dienstag einen anderen Antrag gestellt: Der sieht vor, leerstehende Wohnungen nicht zu besteuern, sondern mithilfe einer sogenannten Zweckentfremdungssatzung Druck zu machen auf die Eigentümer. Solche Satzungen gibt es laut CDU bereits in Mainz, Trier und Speyer. Sie geben den Kommunen die Möglichkeit, Eigentümer, die Räume mehr als sechs Monate leerstehen lassen, dazu zu zwingen, diese zu vermieten. Leerstandssteuer in Landau: Was sagen die Hausbesitzer? Und was sagen die Haus- und Wohnungsbesitzer zu einer Leerstandssteuer? Der Eigentümer-Verband Haus&Grund lehnt eine Leerstandssteuer ab. Ralf Schönfeld vom Verband sagte dem SWR, sie sei in seinen Augen reiner politischer Aktionismus: "Man tut was, um vermeintlich böse Eigentümer, die Grundstücke nicht bebauen oder Wohnungen leer stehen lassen zum Handeln zu motivieren. Im Ergebnis bringt das null und nichts. Wenn ich vermieten kann, dann mach ich's. und wenn nicht, dann hab ich handfeste Gründe. Solche Abgaben werden im schlimmsten Fall gezahlt und trotzdem kommen die Wohnungen nicht auf den Markt." Es wird also spannend im Landauer Stadtrat: Wer setzt sich durch? Die Grünen mit der Leerstandssteuer oder die CDU mit der Zweckentfremdungssatzung. Die SPD hat im Vorfeld erklärt, sie halte eine Leerstandssteuer für "zu rigoros", sie wird den Vorschlag wohl nicht unterstützen.