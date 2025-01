Um über Konsequenzen aus dem Angriff in Aschaffenburg zu beraten, soll heute eine Sonderkonferenz der Innenminister stattfinden. Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), der aktuell den Vorsitz der Innenministerkonferenz innehat, hat die Innenministerinnen und -minister der Länder sowie Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu dem Treffen eingeladen. Bei der Konferenz soll es auch um den Umgang mit psychisch kranken Straftätern gehen.

Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Truppen das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz . Es steht wie vielleicht kein anderer Ort für das Menschheitsverbrechen Holocaust. Heute findet eine Gedenkstunde des Landtags von Baden-Württemberg zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus statt. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) wird eine Gedenkrede halten. Zudem werden Vertreterinnen und Vertreter des Landes und von Opferorganisationen Kränze niederlegen.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in der Heilbronner Neckartalstraße wurden zwei Menschen schwer verletzt, einer stirbt bald darauf. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Ein Toter bei Unfall in Heilbronn - zweite Person schwer verletzt

Einsatzkräfte konnten den 27-Jährigen zwar noch schwer verletzt aus seinem Fahrzeug befreien, bevor dieses in Flammen aufging. Der junge Mann starb jedoch später im Krankenhaus. Der 22-Jährige erlitt den Angaben zufolge einen Armbruch und wurde ebenfalls medizinisch versorgt. Die Unfallstelle war etwa fünf Stunden gesperrt.

Nach dem Zusammenstoß von zwei Autos in Heilbronn ist ein 27-jähriger Mann gestorben. Ein 22-Jähriger wurde schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stießen die beiden mit ihren Wagen an einer Kreuzung zusammen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war dort eine Ampel in Betrieb - welcher der beiden Fahrer Grün hatte, muss ermittelt werden.

Bei einem Messerangriff in einem Park im bayrischen Aschaffenburg sind vergangene Woche ein zweijähriger Junge und ein 41-Jähriger getötet worden. Weil zunehmend Alltagsgegenstände als Waffen bei schweren Gewalttaten genutzt werden, muss das Strafrecht aus Sicht der baden-württembergischen Justizministerin Marion Gentges (CDU) dringend angepasst werden. Taten wie in Aschaffenburg, Solingen oder Magdeburg zeigten, dass Alltagsgegenstände wie Messer oder Fahrzeuge gezielt missbraucht würden, um größtmöglichen Schaden anzurichten, sagte die CDU-Politikerin und warnte vor einer Gesetzeslücke.

Millionen Menschen wurden unter der NS-Diktatur ermordet. Am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz 1945 wird der Opfer gedacht. Die zentrale Gedenkfeier findet im Landtag BW statt.

Holocaust-Gedenken in BW: 80 Jahre Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau

Erinnern an Opfer des Nationalsozialismus

Heute vor 80 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. Über 1,5 Millionen Männer, Frauen und Kinder waren dort durch die Nazis ermordet worden. Am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz 1945 wird der Opfer gedacht. Neben einer zentralen Gedenkfeier im Stuttgarter Landtag finden in ganz Baden-Württemberg Erinnerungsveranstaltungen statt. Einen kurzen Überblick dazu gibt es hier:

Wir starten mit einem Thema, das wohl viele Menschen bewegt hat: Hunderttausende haben am Wochenende gegen Rechtsextremismus und die Politik der "Remigration" der AfD demonstriert. In Ravensburg waren es am Samstag 10.000 Menschen und damit deutlich mehr als erwartet.

