Nach deutlichem Sieg im Rückkampf: Ringer vom ASV Schorndorf sind Deutscher Meister

Der ASV Schorndorf hat gegen den SC Siegfried Kleinostheim einen furiosen Rückkampf hingelegt und sich zum neuen Deutschen Meister gekrönt.

Die Ringer des ASV Schorndorf haben Geschichte geschrieben: Exakt 50 Jahre nach ihrem ersten Titelgewinn sind die Schwaben erneut deutsche Meister im Mannschaftsringen. Die Spartaner sicherten sich den Titel mit einem beeindruckenden 17:7-Erfolg beim SC Siegfried Kleinostheim.

Schorndorf dominiert den Rückkampf deutlich

Nach dem Rückstand von drei Punkten aus dem Hinkampf in der heimischen Burgturnhalle, wo Schorndorf vor Wochenfrist mit 13:16 verloren hatte, dominierte der ASV den zweiten Finalkampf deutlich. Bereits zur Halbzeit führte das Team mit 11:1, dank vier Siegen und nur einer knappen Niederlage. In der zweiten Hälfte machten Ahmet Yilmaz, Murat Kuramagomedov und Ruslan Kudrynets den Triumph perfekt.

Mit diesem Sieg krönte der ASV Schorndorf eine herausragende Saison. Bereits im Halbfinale hatten die Schwaben eine starke Leistung gezeigt und sich in zwei Kämpfen gegen Wacker Burghausen durchgesetzt - gegen ein Team also, dass in den letzten sieben Jahren fünfmal Meister geworden war. So gesehen war schon das Erreichen des Finales ein großer Erfolg für die Schorndorfer - ein Erfolg, den sie nun noch gekrönt haben.

Der Titel ist die Krönung der positiven Entwicklung

Erst 2019 war der ASV in die Bundesliga aufgestiegen. 2023 war Schorndorf dann zum ersten Mal im Finale um die deutsche Meisterschaft dabei. In der aktuellen Saison hat Schorndorf alle Hauptrundenkämpfe gewonnen. Der Titel ist die Krönung der positiven sportlichen Entwicklung.

Noch in der Nacht wurde die Meisterschaft in Schorndorf groß gefeiert. "Die Party wird, glaube ich, nicht in der Nacht, sondern nach einer ganze Woche enden", hatte Sedat Sevsay, der Trainer des ASV, bereits vor dem Rückkampf zu SWR Sport gesagt. Und zwar unabhängig von Sieg oder Niederlage. Dass nun der Titel bejubelt werden durfte, dürfte die Partynacht unvergesslich gemacht haben.