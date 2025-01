Graben-Neudorf: Kilometerlanger Ölfilm verschmutzt Saalbachkanal

per Mail teilen

Im Saalbachkanal in Graben-Neudorf ist am Sonntagmorgen ein kilometerlanger Ölfilm entdeckt worden. Die Einsatzkräfte befürchten tagelange Reinigungsarbeiten.

Gegen 9 Uhr am Sonntagmorgen bemerkten Anwohner den Ölfilm im Saalbachkanal in Graben Neudorf (Kreis Karlsruhe) und wählten den Notruf. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht, doch den Ölfilm aus dem Wasser zu bekommen dauert, so die Gemeinde Graben-Neudorf.

Ölbarrieren sollen Saalbachkanal reinigen

Rund um den Saalbachkanal waren die Feuerwehren aus Graben-Neudorf, Dettenheim und Karlsdorf-Neuthard im Einsatz. Auch das Polizeirevier Philippsburg und das für die Gefahrenabwehr im Bereich der Wasserwirtschaft zuständige Landratsamt Karlsruhe waren vor Ort.

Die Einsatzkräfte haben schwimmende Ölbarrieren im Wasser ausgelegt, die dabei helfen sollen, das Wasser vom Öl zu reinigen, so die Gemeinde in einer Mitteilung. Außerdem sollen sie verhindern, dass das verschmutzte Wasser in den Rhein fließt.

Graben-Neudorf: Reinigung dauert Tage

Laut der Gemeinde Graben-Neudorf wird es mehrere Tage dauern, um den Ölfilm zu absorbieren. Wie das Öl in den Saalbachkanal gelangen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.