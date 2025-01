Millionen Menschen wurden unter der NS-Diktatur ermordet. Am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz 1945 wird der Opfer gedacht. Die zentrale Gedenkfeier findet im Landtag BW statt.

Vor 80 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. Das KZ steht wie wohl kein anderer Ort für die Verbrechen des Holocaust. An diesem Tag gedenkt auch der baden-württembergische Landtag der Ermordung und des Leids von Millionen Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma und anderen Verfolgten durch den Nationalsozialismus.

Opfergruppen des Holocausts gestalten Gedenkfeier mit

In Zusammenarbeit mit den Opfergruppen des Holocausts findet im Landtag von Baden-Württemberg eine zentrale Gedenkfeier statt. Der Landtag will damit an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern, aber auch auf den oft beschwerlichen Weg zu einer bundesweiten Erinnerungskultur zurückblicken. Angesichts "wachsender Geschichtsvergessenheit" und des "Erstarkens von Menschenfeinden" sei ein "Erinnern, das uns leitet" wichtiger denn je, so Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne).

Aras wird eine Gedenkrede halten. Zudem werden Vertreterinnen und Vertreter des Landes und von Opferorganisationen Kränze niederlegen.

Die Gedenkfeier findet ab 11 Uhr im Haus des Landtags in Stuttgart statt. Der SWR überträgt die Veranstaltung live hier, im TV und der ARD Mediathek.

Jahrestag erinnert an Millionen Opfer des Nationalsozialismus

Über 1,5 Millionen Männer, Frauen und Kinder wurden durch die Nazis in Auschwitz ermordet. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee die Gefangenen des Konzentrationslagers. "Das Grauen, das sich der Welt an jenem Tag offenbarte, ist zum Inbegriff geworden für das Menschheitsverbrechen des Holocaust", erklärt Landtagspräsidentin Aras. Man schätzt, dass insgesamt über sechs Millionen Jüdinnen und Juden durch die Nazis ermordet wurden - mehr als die Hälfte der jüdischen Bevölkerung Europas.

Der Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz ist seit 1996 in Deutschland ein offizieller Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Die Vereinten Nationen erklärten den 27. Januar im Jahr 2005 zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts.

Holocaust-Gedenkveranstaltungen an mehreren Orten in BW

Neben der zentralen Gedenkfeier im Landtag finden in ganz Baden-Württemberg Veranstaltungen statt, um an die Opfer des Holocausts zu erinnern. Der Lernort Kislau e. V. ruft zum Beispiel gemeinsam mit der Jüdischen Kultusgemeinde Karlsruhe und dem Bündnis für Demokratie und Menschenrechte zu einer Aktion auf dem Karlsruher Marktplatz auf. In Freiburg veranstaltet die Stadt gemeinsam mit dem SWR zum Tag der Befreiung von Auschwitz im Historischen Kaufhaus am Münsterplatz eine Gedenkveranstaltung.

Haus des Dokumentarfilms startet bundesweite Kino-Initiative

Aus Anlass des 80. Holocaust-Gedenktag 2025 zeigt das Stuttgarter Haus des Dokumentarfilms (HdF) gemeinsam mit rund 40 Kooperationspartnern bundesweit Filme, die sich mit der Shoah beschäftigen . Die Vorführungen in Kinos und anderen Einrichtungen werden mit Diskussionsveranstaltungen begleitet. Außerdem sollen sich die Veranstaltungen des HdF 2025 verstärkt mit Rechtsextremismus und Rechtspopulismus beschäftigen, etwa beim Roman Brodmann Kolloquium am 7. Mai 2025 in Berlin oder beim Branchentreff DOKVILLE am 26. und 27. Juni 2025 in Stuttgart.

"Tag der Menschlichkeit" für Schüler in Lahr

Die Befreiung von Auschwitz beschäftigt auch die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg. Das Clara-Schumann-Gymnasium in Lahr (Ortenaukreis) plant etwa einen ganzen Schulprojekttag unter dem Motto "Tag der Menschlichkeit - Courage stärkt Gemeinschaft".

In Kooperation mit dem Landgericht Offenburg, der Caritas, der Polizei Lahr, verschiedenen Vereinen wie "Die Brücke Lahr" und der jüdischen Gemeinde Gescher erhalten die rund 400 Schülerinnen und Schüler Workshops zu den Themen Zivilcourage und Toleranz.